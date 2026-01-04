قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد: مصر أرض الأمن والسلام وموطن المحبة والتسامح
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد
أعضاء النواب يستخرجون الكارنيهات من مقر البرلمان بالعاصمة الجديدة| صور
2475 فتوى بالإنجليزية والفرنسية.. فتوى برو يحصد ثقة المسلمين في الغرب خلال 2025
شوبير يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام بنين
دعاء 15 رجب للرزق وتيسير الأمور.. اللهم ارزقني خير الأيام القادمة
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
هناء عطية
هناء عطية
سعيد فراج

كشفت المخرجة جميلة ويفي، تفاصيل جنازة والدتها السيناريست هناء عطية، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد. 

وكتبت جميلة ويفي عبر حسابها الخاص على فيسبوك: «ستقام صلاة الجنازة على والدتي الكاتبة والسيناريست هناء عطية، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة و المدافن بمقابر العائلة بالسنطة / محافظة الغربية». 

وفاة هناء عطية 

أعلنت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست  هناء عطية، عن وفاة والدتها في ساعة مبرة من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت جميلة ويفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ماما ماتت».

وكانت هناء عطية تعانى من التهاب رئوي حاد، إضافة إلى مشاكل صحية فى الكلى، قبل وفاتها.

هناء عطية

هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، تخرجت من المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.

قدمت هناء عطية للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من أبرزها فيلمى «يوم للستات» و«خلطة فوزية»، وقد نالت عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم «يوم للستات».

معلومات عن هناء عطية

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة السيناريست هناء عطية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري فيما يلي أبرز المعلومات عن السيناريست الراحلة هناء عطية. 

  • تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 1988. 
  • كتبت العديد من الروايات، التي تحولت لأفلام، منها؛ (يوم للستات، خلطة فوزية).
  • لديها ابنتان، هما: (الفنانة الشابة مريم ويفي، والمخرجة جميلة ويفي). 
  • عانت من الفشل الكلوي والالتهاب الرئوي. 
  • تدهورت حالتها الصحية في أيامها الأخيرة ودخلت العناية المركزة. 

 

