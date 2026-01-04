تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية

كشفت المخرجة جميلة ويفي، تفاصيل جنازة والدتها السيناريست هناء عطية، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

وكتبت جميلة ويفي عبر حسابها الخاص على فيسبوك: «ستقام صلاة الجنازة على والدتي الكاتبة والسيناريست هناء عطية، بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة و المدافن بمقابر العائلة بالسنطة / محافظة الغربية».

وفاة هناء عطية

أعلنت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست هناء عطية، عن وفاة والدتها في ساعة مبرة من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت جميلة ويفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ماما ماتت».

وكانت هناء عطية تعانى من التهاب رئوي حاد، إضافة إلى مشاكل صحية فى الكلى، قبل وفاتها.

هناء عطية

هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، تخرجت من المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.

قدمت هناء عطية للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من أبرزها فيلمى «يوم للستات» و«خلطة فوزية»، وقد نالت عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم «يوم للستات».

معلومات عن هناء عطية

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة السيناريست هناء عطية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري فيما يلي أبرز المعلومات عن السيناريست الراحلة هناء عطية.