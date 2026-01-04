استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخر في خان يونس

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخر، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد صياد، وإصابة آخر برصاص بحرية الاحتلال في عرض بحر خان يونس، مشيرة إلى استشهاد مواطن آخر برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 421 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت ألفا و171 مصابا.



في السياق ذاته.. اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاب خلال اقتحام بلدة "بيت إيبا" غرب مدينة نابلس.



وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل عائلة شاب، واعتدت عليه بالضرب؛ الأمر الذي أدى لإصابة برضوض، نقل على إثرها إلى المستشفى، كما اقتحمت القوات مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.