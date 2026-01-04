قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتفوق على السعودية.. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم
وزير الدفاع الفنزويلي يعلن استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد
مناسبتان دينية ووطنية.. جدول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
اقتصاد

وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟

رشا عوني

بعد اعتقال رئيس فنزويلا خلال الساعات الماضية، ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الذهب اليوم حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب محلياً وعالمياً ارتفاع جنوني بعد الأحداث السياسية الأخيرة، فكم وصل سعر الذهب اليوم في مصر ؟.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 4يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

أسعار الذهب اليوم 4 يناير

 

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 47000 جنيهاً، ويزن الجنيه الذهب 8 جرام ، وهو من عيار 21 ويعد الأكثر طلباً وشراءً في استثمار الذهب . 
 

تراجع سعر الذهب اليوم 4 يناير 

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزة 40 جنيها أمس عقب اندلاع الأحداث في فنزويلا، وسجلت أونصة الذهب عالميا قرب 4330 دولارا، بعد أن لامست في الجلسة السابقة 4390 دولارا، مما انعكس على سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6725 للبيع، و 6691 للشراء .
 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5885 للبيع والشراء. 
 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 5044 للبيع ، و 5018 للشراء 


سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4332.61 دولارًا للبيع، و4332.16 دولارًا للشراء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على سعر الذهب اليوم في محال الصاغة.

