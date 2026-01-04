وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟

بعد اعتقال رئيس فنزويلا خلال الساعات الماضية، ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الذهب اليوم حيث من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب محلياً وعالمياً ارتفاع جنوني بعد الأحداث السياسية الأخيرة، فكم وصل سعر الذهب اليوم في مصر ؟.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد 4يناير 2026 على كافة الأعيرة ..

أسعار الذهب اليوم 4 يناير

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 47000 جنيهاً، ويزن الجنيه الذهب 8 جرام ، وهو من عيار 21 ويعد الأكثر طلباً وشراءً في استثمار الذهب .



تراجع سعر الذهب اليوم 4 يناير

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر بعد قفزة 40 جنيها أمس عقب اندلاع الأحداث في فنزويلا، وسجلت أونصة الذهب عالميا قرب 4330 دولارا، بعد أن لامست في الجلسة السابقة 4390 دولارا، مما انعكس على سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 6725 للبيع، و 6691 للشراء .



سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5885 للبيع والشراء.



سعر عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 5044 للبيع ، و 5018 للشراء



سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4332.61 دولارًا للبيع، و4332.16 دولارًا للشراء، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على سعر الذهب اليوم في محال الصاغة.