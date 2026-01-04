قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يسافر إلى المغرب لمؤازرة منتخب مصر في مباراة بنين
جراحة دقيقة لطفلة 7 سنوات بمستشفى المنصورة.. لحظات تحبس الأنفاس
بالأسماء.. أخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يوزعان 15 "فراطة ذرة" على صغار المزارعين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

وزع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،   15 آلة "فراطة ذرة" شامية كمنح مجانية لصغار المزارعين بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين.


جاء ذلك خلال زيارتهما لمحطة الميكنة الزراعية بإطسا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، حيث تأتي  هذه الخطوة كجزء من مبادرة موسعة أطلقتها الوزارة لتوزيع 434 فراطة مُعاد تأهيلها بالكامل بجهود قطاع الزراعة الآلية، على صغار المزارعين بالمحافظات.

ومن جهته أكد وزير الزراعة أن هذه المبادرة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المتاحة ورفع كفاءة المعدات التي كانت غير مستغلة، وتحويلها إلى أدوات إنتاجية تخدم المزارع في حقله مباشرة، مشيرا إلى إن دعم صغار المزارعين يمثل أولوية قصوى في خطة الوزارة، كما أنه من غير المقبول وجود آلات غير مستغلة بينما يحتاجها الفلاح لزيادة إنتاجه وتقليل الجهد والوقت.

وأضاف فاروق، أن الميكنة  الزراعية هي حجر الزاوية في تطوير الزراعة المصرية الحديثة، وان الهدف من نشر هذه المعدات هو تقليل الفاقد في المحاصيل بعد الحصاد،  والتيسير على المزارعين، بما ينعكس مباشرة على زيادة دخولهم، وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا  إلى أن اختيار المستفيدين والذين تم توزيع الآلات عليهم، جاء وفقا لشروط ومعايير تم تطبيقها من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، من بينها، أن تتراوح حيازتهم بين فدان و3 أفدنة، فضلا عن التزام المزارع المستفيد بإتاحة الآلة لجيرانه من صغار المزارعين، مما يعزز روح التعاون ويضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأسر الريفية.

وأكد وزير الزراعة أن إعادة تأهيل هذه المعدات محلياً يعكس كفاءة الكوادر الفنية في قطاع الزراعة الآلية، مشدداً على استمرار الوزارة في توفير خدمات الزراعة الآلية والتوسع فيها، وضمان وصولها لصغار المزارعين في جميع القرى بالمحافظات.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين نوعية التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم خطط التوسع في الري الحديث واستخدام الميكنة الزراعية، للمساهمة في زيادة الإنتاجية وتقليل الجهد البدني والتكلفة المادية، من خلال الاعتماد على الآلات الحديثة في الزراعة، مثل الجرارات والحصادات، وغيرها من الآلات والمعدات الحديثة التي تسهم في تقليل الوقت، فضلاً عن التغلب على تحديات نقص العمالة وزيادة تكاليف الإنتاج.

الزراعة الفيوم ذرة فراطة ذرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد