محافظ البحيرة: إقبال الناخبين يؤكد وعي مواطني الناس بالمشاركة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن غرفة التحكم والسيطرة، المعروفة باسم غرفة الشبكة الوطنية للسلامة، تمثل العقل المدبر لإدارة جميع الأحداث المهمة داخل المحافظة، وعلى رأسها متابعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.



وأضافت في لقاء مع محمد عبد العزيز مراسل قناة إكسترا نيوز، أن الغرفة أُنشئت وفق توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع القوات المسلحة، وتم تجهيزها وفق أعلى المعايير الفنية والتكنولوجية.



وأشارت محافظ البحيرة إلى أن غرفة التحكم تضم ممثلين عن جميع الجهات التنفيذية والأمنية والمديريات الخدمية، ويعمل الجميع بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي مستجدات على أرض الواقع.



وأوضحت، أن الغرفة مفعلة على مدار 24 ساعة، ولا يقتصر دورها على متابعة الانتخابات فقط، بل تشمل أيضاً التعامل مع الظروف الطارئة مثل التقلبات الجوية، ومتابعة أوضاع المراكز والمدن البالغ عددها 15 مركزاً ومدينة داخل المحافظة.



وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين، أكدت محافظ البحيرة أن المحافظة شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين خلال اليوم الأول من جولة الإعادة، رغم انخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن كبار السن والسيدات كان لهم حضور لافت، ما يعكس وعياً كبيراً بأهمية المشاركة السياسية والإدلاء بالصوت في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.



