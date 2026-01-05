بحضور ممثلي الحكومة.. حقوق الشيوخ تناقش إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الإعاقة اليوم

بحضور ممثلي الحكومة ، تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة د. عبدالهادي القصبي ، إجتماعاً مشتركا مع مكتب لجنة الصحة والسكان اليوم الإثنين ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت صلاح حته ، بشأن إدراج فاقدي العين الواحدة ومرضى الجلد الفقاعي والفشل الكلوي ضمن ذوي الإعاقة .

و شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد برئاسة المستشارعصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.



ويأتي تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.