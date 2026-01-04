قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة الحجز على أموال المعاشات بسبب ضريبة العقارات.. الحكومة ترد
القبض على شخص يجمع بطاقات الناخبين بالإسكندرية
الوطنية للانتخابات: فوز مصطفى أبو دومه وعمرو عويضة وعلاء سليمان بطهطا سوهاج
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سي في مجموعات كأس عاصمة مصر
محمود فوزي عن تعديلات قانون الضريبة العقارية: الإعفاء يراعي الفئات الأدنى والأقل دخلًا
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح مصطفى مزيرق بالدائرة الثالثة بالمراغة بسوهاج
آية عبد الرحمن: نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه الوطن بعدما أصبح نائبة
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير شئون المجالس النيابية: تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
فريدة محمد

أكد   المستشار محمود فوزي وزير شئون  المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي أن تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها والعمل بها .وقال:نجاح الضريبة العقارية في حملها الخفيف والغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة .جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على العقارات .


وقال المستشار محمود فوزي: الدستور المصري حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل  الضريبه ورسوم الضريبة  ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية.مبينا أن تعريف  الضريبه  هو فريضه مالية يتم تحصيلها من المو اطنين لانفاقها في  المصلحة العامة ولايتم فرضها أو اقرارها  الإ بقانون .

واستطرد وزير المجالس النيابية والشئون القانونية قائلا : مقابل الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة .مبينا إلي أن كل الضرائب  تجمع تدخل الخزانه العامة ويتم انفاقها في المصلحة العامة مثل رصف الطرق وغيرها من الخدمات .

وشدد المستشار محمود فوزي قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا :الضريبه لها محددات دستورية ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية،لاسيما وأن الاعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح 
و منصوص عليه فى الدستور المصري  2014والتى تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الاساسية والصحة العامة ولم يرد فيها اعفاء ضريبى .

المستشار محمود فوزي الضرائب المصلحة العامة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

أسعار تذاكر مترو الأنفاق

حقيقة الزيادة.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق واشتراكات الجمهور والطلاب وكبار السن لعام 2026

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد