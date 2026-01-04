قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

«الهيئة الوطنية» تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 المُلغاة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ19 الملغاة قد أُجريت داخل مصر يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضي، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أُغلق باب التصويت في لجان الاقتراع بمختلف المحافظات عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للتصويت.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025،  في محافظة سوهاج بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

 محافظة سوهاج

الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج

حازم ذكي حمادي

دياب هريدي

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

شعبان لطفي عبدالغني

زكريا حسان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

مصطفى مزيرق

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

مصطفى حسين ابراهيم

عمرو أحمد إبرهيم

علاء سليمان مهدلي

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

ياسر نصر عبد الموله

محمود علي عبدالعال

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

فيصل حسن

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام

عبداللطيف جمال

الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 انتخابات مجلس النواب 2025

