الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر المُلغاة بقنا

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ19 الملغاة قد أُجريت داخل مصر يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضي، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أُغلق باب التصويت في لجان الاقتراع بمختلف المحافظات عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للتصويت.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة قنا بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

محافظة قنا

الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

مصطفى محمود

أحمد عبدالسلام

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

أحمد عبدالله

علي عبدالقادر

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

خالد خلف الله

محمود المنوفي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

أحمد الدربي

طارق عيسى