متحف "سكك حديد مصر".. رحلة عبر 176 عاماً من ذاكرة الوطن | صور وفيديو

​يعد متحف السكك الحديدية بالقاهرة، الواقع في قلب محطة مصر بميدان رمسيس، صرحاً تاريخياً شاهداً على أكثر من 176 عاماً من العطاء؛ حيث لم يكن المرفق يوماً مجرد وسيلة انتقال، بل كان جسراً للحياة يربط بين المدن والقرى، وحاملاً لآمال المصريين وأحلامهم جيلاً بعد جيل.

​نافذة على الماضي وإشراقة للمستقبل

​يدعو المتحف زواره لرحلة فريدة عبر "ذاكرة الوطن"، يستعرض خلالها التناغم بين ماضي عريق نفخر به، وحاضر مشرق يشهد طفرة غير مسبوقة وتطوير شامل في كافة قطاعات السكك الحديدية. ويروي المتحف كيف ساهم هذا المرفق الحيوي في تشكيل ملامح النهضة المصرية الحديثة.

​مقتنيات نادرة وكنوز تاريخية

​يضم المتحف بين جنباته مجموعة قيّمة من:

​نماذج قاطرات تاريخية: تحكي قصة تطور المحركات منذ البدايات.

​وثائق نادرة: سجلات ومخططات توثق تاريخ السكة الحديد في مصر (ثاني أقدم سكة حديد في العالم).

​خرائط ومعدات: أدوات فنية وتقنية تنمي الوعي الأثري وتغرس الاعتزاز بهذا الصرح الوطني.

​مواعيد الزيارة والأسعار

​في إطار حرص الدولة على نشر الوعي الثقافي والتاريخي، يفتح المتحف أبوابه لاستقبال الجمهور من المصريين والأجانب بأسعار رمزية، وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

​أيام العمل: طوال أيام الأسبوع (بما في ذلك المناسبات الوطنية).

​الإجازات: يُغلق المتحف أبوابه يوم الجمعة فقط.

​يستهدف المتحف من خلال هذه الجولات تعريف الأجيال الجديدة بقيمة هذا المرفق الذي كان ولا يزال أحد أهم ركائز التنمية في الدولة المصرية.