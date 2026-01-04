الجيش اللبناني يوقف عددا من المواطنين والسوريين في قضايا مختلفة

نفذ الجيش اللبناني عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن توقيف 9 مواطنين و35 سوريا في قضايا مختلفة منها إطلاق النار وحيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات وتهريب الأشخاص وغيرها.



تدابير أمنية في عدد من المناطق اللبنانية

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش: "في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن، نفّذت بتاريخ 3 يناير 2026 وحدات من الجيش تؤازر كلّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية استثنائية في عدد من المناطق اللبنانية".

وأضاف البيان: "شملت عمليات دهم وتسيير دوريات وإقامة حواجز، وأسفرت عن توقيف 9 مواطنين و35 سوريا في أقضية: عكار، طرابلس، البترون، بعلبك، الهرمل، لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، حيازة أسلحة، تعاطي المخدرات، تهريب أشخاص، والتجول بصورة غير قانونية".

وتابع البيان: "نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".