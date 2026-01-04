قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
توك شو

أستاذ قانون دولي: نشهد مسرحية سياسية هزلية والولايات المتحدة أعلنت وفاة القانون الدولي

عادل نصار

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن ما يشهده العالم حاليًا يمثل «مسرحية سياسية هزلية» تؤكد أن الولايات المتحدة أعلنت عمليًا وفاة القانون الدولي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن بات عاجزًا عن أداء مهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.


مجلس الأمن عاجز وحق الفيتو يعطل العدالة الدولية

وأوضح مهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مجلس الأمن لم يعد قادرًا على القيام بأي دور فاعل، في ظل امتلاك الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو»، مؤكدًا أن اللجوء المتكرر إلى المجلس أصبح بلا جدوى، لأنه لن يُسفر عن قرارات ملزمة أو رادعة.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن ما قامت به الولايات المتحدة يمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتًا إلى أن اعتقال رئيس دولة يُعد سابقة خطيرة تخالف كل الأعراف الدبلوماسية والحصانات المقررة.

وحذّر مهران من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تكرار السيناريو ذاته في دول أخرى، قائلًا إن العالم قد يشهد «مئات الحالات المشابهة لفنزويلا»، إذا أصبح منطق القوة هو القانون السائد في العلاقات الدولية.

الحصانة الدبلوماسية تحت التهديد

وأشار إلى أن الحصانة لا تُمنح فقط لرؤساء الدول، بل تشمل حتى الدبلوماسيين العاديين، متسائلًا عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الولايات المتحدة في اعتقال رئيس دولة ومحاكمته، ومؤكدًا أنه لا يوجد أي نص في القانون الدولي أو القوانين الأمريكية يجيز ذلك.

القانون الدولي محمد محمود مهران الولايات المتحدة

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

هناء عطية

المهن التمثيلية والسينمائية يعلنان موعد عزاء السيناريست هناء عطية

أحمد سعد وأصالة

زى زمان.. أحمد سعد يكشف عن دويتو جديد رفقة أصالة

محمد رمضان

هختار 20 يحضروا.. محمد رمضان يعلن عن شروط الفوز لحضور حفلته

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

