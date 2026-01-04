قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب الكاميرون وجنوب إفريقيا في الـ كان
وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا بعيد الميلاد المجيد| صور
حقيقة وفاة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
قطع التيار الكهربائي عن مناطق بالشروق غدا.. اعرف المواعيد
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات.. خطة حكومية لدعم السياحة
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل رسميًا بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة | صور

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد
الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد
ميرنا رزق

احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الأحد 4 يناير 2026، بالاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والذي أُقيم بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب عدد من قيادات ورموز الدولة والشخصيات العامة.

عيد الميلاد المجيد 

وتضمن برنامج الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم الروحية والوطنية، وصلاة افتتاحية ألقاها الدكتور القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، أعقبتها ترنيمة جمهورية قدّمها فريق ترانيم الكنيسة، ثم قراءة كتابية للدكتور القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي. كما ألقى الدكتور القس سامح موريس كلمة روحية، قبل أن يختتم الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي بكلمة رئيس الطائفة.

وفي مستهل كلمته، توجّه رئيس الطائفة الإنجيلية بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ومشاركته من خلال إنابة ممثلين عن فخامته لحضور الاحتفال، حيث أناب الرئيس، سيد محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، للمشاركة في الاحتفال.

كما ثمّن إنابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال.

 ووجّه الشكر إلى المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لزيارته وتهنئته بعيد الميلاد، وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي أناب عنه اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي، مساعد وزير الدفاع لقطاع الدفاع الجوي.

وفي كلمته التي جاءت تحت عنوان «ميلاد رئيس السلام»، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن ميلاد السيد المسيح يمثل تجسيدًا حيًا لرجاء إلهي وحضور يمنح السلام الحقيقي، مشيرًا إلى أن المسيح وُلد في عالمٍ يعرف الصراع أكثر مما يعرف السلام، ليقدّم نموذجًا مختلفًا لسلام يقوم على العدل والمصالحة وبناء الجسور بين البشر، لا على العنف أو الهيمنة.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن السلام الذي يعلنه المسيح هو سلام شامل، يبدأ بالمصالحة مع الله، ويمتد إلى سلام داخلي يحرر الإنسان من القلق والخوف، ثم ينعكس سلامًا مع الآخر، داعيًا إلى رفض خطاب التحريض والانقسام، والعمل على ترسيخ الكلمة الهادئة وبناء العلاقات الإنسانية على أسس من الاحترام والتفاهم.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن رسالة الميلاد تحمل دعوة عملية لأن يكون الإيمان قوة بناء ومساحة شفاء في المجتمع، مشددًا على أن الكنيسة الإنجيلية تضطلع بدور روحي ووطني يسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام المجتمعي، بما يعزز وحدة الوطن واستقراره.

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

أرخص السيارات

أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

