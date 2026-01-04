أمان غذائي وتراجع سعري ملحوظ.. تقرير يرسم خريطة سوق السلع

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن رصيد السلع الأساسية داخل السوق المصري في 31 ديسمبر 2025 يتمتع بدرجات أمان مرتفعة، حيث تتراوح مدة التغطية لمعظم السلع ما بين 3 و10.2 أشهر، وهو ما يتجاوز احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك لكافة السلع الأساسية.

وأوضح عز، في تقريره حول رصيد السلع الأساسية الصادر عن اتحاد الغرف التجارية والذى حصل “ صدى البلد” على نسخة منه ، أن أرصدة وزارة التموين تُعد مطمئنة، إذ يبلغ رصيد الزيوت نحو 8.5 شهر، والقمح 3.5 شهر، بينما يصل رصيد السكر إلى 9 أشهر، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم وجود أي مخاوف تتعلق بتوافر السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الشحنات التي وصلت المياه الإقليمية المصرية ولم يتم تفريغها بعد، إلى جانب الشحنات المتجهة إلى مصر، تتجاوز 5.3 مليون طن، بما يضيف أكثر من ثلاثة أشهر إضافية للأرصدة الحالية، موضحًا أن من بينها نحو 978 ألف طن لسفن وصلت ولم تُفرغ بعد، إضافة إلى ما يقرب من 6.2 مليون طن شحنات في الطريق، وذلك بخلاف التعاقدات التي لم يتم شحنها حتى الآن.

وأضاف أن أرصدة السوبرماركت والبقالة وتجار نصف الجملة تسهم في تعزيز المخزون بمتوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل التي تضيف في المتوسط نحو 19 يومًا أخرى، ما يعكس وفرة واضحة في المعروض داخل السوق المحلي.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار الجملة لعدد كبير من السلع الأساسية، من بينها القمح والدقيق والسكر والذرة والأرز والفول المستورد، فضلًا عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، في حين استقرت أسعار اللحوم والألبان، وسجل الفول البلدي وزيوت عباد الشمس والصويا ارتفاعًا نسبيًا، مع توقعات بانخفاض أسعار الزيوت خلال الأسبوع المقبل مع وصول عدة سفن وانخفاض الأسعار العالمية.

وأوضح عز أن استمرار تراجع أسعار السكر يرجع إلى قيام الشركة القابضة بشراء كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، مقترحًا إعادة فتح باب تصدير السكر الأبيض في ظل ضخامة الأرصدة الحالية وامتلاء الطاقات التخزينية بالمصانع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تمويل هذا المخزون الكبير.

وأكد التقرير أن الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية من المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال عام 2026، بنسبة تقدر بنحو 7% وفقًا لتقديرات البنك الدولي، و6% بحسب منظمة الأغذية والزراعة، مدعومة باستقرار أسعار العملة المحلية والوفرة الكبيرة التي تخلق منافسة قوية بين المنتجين والمستوردين.

وأشار إلى أن أسعار التجزئة استقرت خلال الفترة الأخيرة مع تغيرات طفيفة تميل في أغلبها إلى الانخفاض، نتيجة الوفرة والمنافسة، متوقعًا بدء العروض الخاصة بشهر رمضان خلال الأسابيع المقبلة، بما يساهم في خفض إضافي للأسعار لصالح المستهلك.

وشدد الدكتور علاء عز على أن المؤشرات الحالية تؤكد سلامة الموقف السلعي في مصر، وقدرة السوق على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية دون ضغوط، في ظل منظومة إمداد مستقرة وتدفقات مستمرة من الواردات، إلى جانب تحسن ملحوظ في مستويات المنافسة داخل الأسواق.

تراجع أسعار الجملة للسلع الأساسية

وأوضح التقرير أن أسعار الجملة سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد كبير من السلع، أبرزها:

القمح الروسي 11.5%: تراجع إلى نحو 12.1 ألف جنيه للطن

القمح الأوكراني 11.5%: سجل نحو 12 ألف جنيه للطن

القمح الروسي 12.5%: انخفض إلى حوالي 12.2 ألف جنيه للطن

الدقيق: تراجع إلى نطاق يتراوح بين 13.8 و14 ألف جنيه للطن

السكر المكرر: انخفض إلى نحو 24.2 ألف جنيه للطن

الذرة الصفراء (أرجنتيني وبرازيلي): تراجعت إلى نحو 12 ألف جنيه للطن

الأرز الأبيض العريض البلدي: سجل نحو 24 ألف جنيه للطن

الأرز الشعير الرفيع البلدي: تراجع إلى نحو 12 ألف جنيه للطن

الفول المستورد: انخفض إلى نحو 26 ألف جنيه للطن

في المقابل، ارتفع سعر الفول البلدي ليسجل ما بين 46 و48 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيوت

وأشار التقرير إلى تحركات أسعار الزيوت، حيث سجل:

زيت الصويا المكرر: نحو 61 ألف جنيه للطن

زيت الأولين المكرر: حوالي 54.5 ألف جنيه للطن

زيت الذرة المكرر: قرابة 68 ألف جنيه للطن

زيت عباد الشمس المكرر: نحو 69 ألف جنيه للطن

وتوقع عز انخفاض أسعار زيوت عباد الشمس والصويا خلال الأسبوع المقبل، مع وصول عدة سفن جديدة واستمرار تراجع الأسعار العالمية.

البروتينات والمنتجات الحيوانية

وأوضح التقرير استمرار انخفاض أسعار المزرعة للدواجن الحمراء مع ثبات البيضاء، وتراجع أسعار البيض بنوعيه، حيث سجل:

الدواجن البيضاء: نحو 66 جنيهًا للكيلو

الدواجن الحمراء: حوالي 74 جنيهًا للكيلو

البيض الأبيض: نحو 112 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر: قرابة 114 جنيهًا للكرتونة

في حين استقرت أسعار اللحوم البلدية عند نحو 170 جنيهًا للكيلو قائم، واللحوم المذبوحة عند 350 جنيهًا، مع ثبات أسعار الألبان.