قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أمان غذائي وتراجع سعري ملحوظ.. تقرير يرسم خريطة سوق السلع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن رصيد السلع الأساسية داخل السوق المصري في 31 ديسمبر 2025 يتمتع بدرجات أمان مرتفعة، حيث تتراوح مدة التغطية لمعظم السلع ما بين 3 و10.2 أشهر، وهو ما يتجاوز احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك لكافة السلع الأساسية.

وأوضح عز، في تقريره حول رصيد السلع الأساسية الصادر عن اتحاد الغرف التجارية والذى حصل “ صدى البلد” على نسخة منه ، أن أرصدة وزارة التموين تُعد مطمئنة، إذ يبلغ رصيد الزيوت نحو 8.5 شهر، والقمح 3.5 شهر، بينما يصل رصيد السكر إلى 9 أشهر، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم وجود أي مخاوف تتعلق بتوافر السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الشحنات التي وصلت المياه الإقليمية المصرية ولم يتم تفريغها بعد، إلى جانب الشحنات المتجهة إلى مصر، تتجاوز 5.3 مليون طن، بما يضيف أكثر من ثلاثة أشهر إضافية للأرصدة الحالية، موضحًا أن من بينها نحو 978 ألف طن لسفن وصلت ولم تُفرغ بعد، إضافة إلى ما يقرب من 6.2 مليون طن شحنات في الطريق، وذلك بخلاف التعاقدات التي لم يتم شحنها حتى الآن.

وأضاف أن أرصدة السوبرماركت والبقالة وتجار نصف الجملة تسهم في تعزيز المخزون بمتوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل التي تضيف في المتوسط نحو 19 يومًا أخرى، ما يعكس وفرة واضحة في المعروض داخل السوق المحلي.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار الجملة لعدد كبير من السلع الأساسية، من بينها القمح والدقيق والسكر والذرة والأرز والفول المستورد، فضلًا عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، في حين استقرت أسعار اللحوم والألبان، وسجل الفول البلدي وزيوت عباد الشمس والصويا ارتفاعًا نسبيًا، مع توقعات بانخفاض أسعار الزيوت خلال الأسبوع المقبل مع وصول عدة سفن وانخفاض الأسعار العالمية.

وأوضح عز أن استمرار تراجع أسعار السكر يرجع إلى قيام الشركة القابضة بشراء كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، مقترحًا إعادة فتح باب تصدير السكر الأبيض في ظل ضخامة الأرصدة الحالية وامتلاء الطاقات التخزينية بالمصانع، إضافة إلى ارتفاع تكلفة تمويل هذا المخزون الكبير.

وأكد التقرير أن الأسعار العالمية لمعظم السلع الغذائية من المتوقع أن تواصل الانخفاض خلال عام 2026، بنسبة تقدر بنحو 7% وفقًا لتقديرات البنك الدولي، و6% بحسب منظمة الأغذية والزراعة، مدعومة باستقرار أسعار العملة المحلية والوفرة الكبيرة التي تخلق منافسة قوية بين المنتجين والمستوردين.

وأشار إلى أن أسعار التجزئة استقرت خلال الفترة الأخيرة مع تغيرات طفيفة تميل في أغلبها إلى الانخفاض، نتيجة الوفرة والمنافسة، متوقعًا بدء العروض الخاصة بشهر رمضان خلال الأسابيع المقبلة، بما يساهم في خفض إضافي للأسعار لصالح المستهلك.

وشدد الدكتور علاء عز على أن المؤشرات الحالية تؤكد سلامة الموقف السلعي في مصر، وقدرة السوق على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية دون ضغوط، في ظل منظومة إمداد مستقرة وتدفقات مستمرة من الواردات، إلى جانب تحسن ملحوظ في مستويات المنافسة داخل الأسواق.

تراجع أسعار الجملة للسلع الأساسية

وأوضح التقرير أن أسعار الجملة سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد كبير من السلع، أبرزها:

القمح الروسي 11.5%: تراجع إلى نحو 12.1 ألف جنيه للطن

القمح الأوكراني 11.5%: سجل نحو 12 ألف جنيه للطن

القمح الروسي 12.5%: انخفض إلى حوالي 12.2 ألف جنيه للطن

الدقيق: تراجع إلى نطاق يتراوح بين 13.8 و14 ألف جنيه للطن

السكر المكرر: انخفض إلى نحو 24.2 ألف جنيه للطن

الذرة الصفراء (أرجنتيني وبرازيلي): تراجعت إلى نحو 12 ألف جنيه للطن

الأرز الأبيض العريض البلدي: سجل نحو 24 ألف جنيه للطن

الأرز الشعير الرفيع البلدي: تراجع إلى نحو 12 ألف جنيه للطن

الفول المستورد: انخفض إلى نحو 26 ألف جنيه للطن

في المقابل، ارتفع سعر الفول البلدي ليسجل ما بين 46 و48 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيوت

وأشار التقرير إلى تحركات أسعار الزيوت، حيث سجل:

زيت الصويا المكرر: نحو 61 ألف جنيه للطن

زيت الأولين المكرر: حوالي 54.5 ألف جنيه للطن

زيت الذرة المكرر: قرابة 68 ألف جنيه للطن

زيت عباد الشمس المكرر: نحو 69 ألف جنيه للطن

وتوقع عز انخفاض أسعار زيوت عباد الشمس والصويا خلال الأسبوع المقبل، مع وصول عدة سفن جديدة واستمرار تراجع الأسعار العالمية.

البروتينات والمنتجات الحيوانية

وأوضح التقرير استمرار انخفاض أسعار المزرعة للدواجن الحمراء مع ثبات البيضاء، وتراجع أسعار البيض بنوعيه، حيث سجل:

الدواجن البيضاء: نحو 66 جنيهًا للكيلو

الدواجن الحمراء: حوالي 74 جنيهًا للكيلو

البيض الأبيض: نحو 112 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر: قرابة 114 جنيهًا للكرتونة

في حين استقرت أسعار اللحوم البلدية عند نحو 170 جنيهًا للكيلو قائم، واللحوم المذبوحة عند 350 جنيهًا، مع ثبات أسعار الألبان.

مخزون السلع السلع الغذائية الغرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

إيمان العاصي

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

مدرسة

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملة مكبرة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

المزيد