القاضي أحمد بنداري: أتوجه للناخبين من الشباب بتحية لأنهم القوة التي تحيل أحلام الوطن إلى واقع ملموس

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات فى بداية مؤتمر متابعة انتهاء اليوم الأخير من التصويت بانتخابات مجلس النواب والذي عقد مساء اليوم الأحد: «إلى أبناء مصر وأصحاب أقدم دولة مركزية ذات كيان سياسي موحد فى التاريخ الإنساني أتوج إليكم اليوم وقد أصبحنا على بعد ساعات من الانتهاء من عملية الاقتراع والفرز وإعلان الحصرى لجولة الإعادة فى 27 دائرة انتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 إذ يعد هذا الاستحقاق الانتخابي هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات استحقاق امتدت إجراءاته ومراحله وجولاته إلى 99 يوما وذلك منذ صدور القرار بدعوة الناخبين للانتخاب فى 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان نتيجة آخر جولاته إن شاء الله في 10 يناير الجاري».

وأضاف قائلًا: «لقد أثبت المصريون مجددًا خلال الأيام الماضية أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة وإن إرادتهم المستمدة من هذا الوعي لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل وفي هذا السياق المهم يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن إجراء هذا الاستحقاق مع مع تعدد جولاته وتفاصيلها ما كان أن يكتب له النجاح إلا فى ظل قوة واستقرار الدولة المصرية ورسوخ مبادئها وتمسكها بمادىء الديمقراطية وسيادة القانون ولا يسعني وقد أوشكنا على الانتهاء من أداء مهمتنا إلا أن أتوجه بالشكر لكل من شارك من الناخبين في هذه العملية الانتخابية وأخص بالتحية أيقونة الوطن وحارسة هويته، المرأة المصرية العظيمة وأتوجه بتحية ملؤها الأمل والثقة إلى شباب مصر الواعد أنتم القوة التى تحيل أحلام الوطن إلى واقع ملموس وأتوجه بأسمى لآيات الشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الداخلية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ولجميع مؤسسات الدولة المصرية على تعاونها الصادق والمخلص معنا فى الهيئة الوطنية للانتخابات».

من جانبها، عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمرا لمتابعة غلق اللجان الفرعية مساء اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي والأخير للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

انتهى التصويت بـ 2230 لجنة فرعية بـ10 محافظات بعد أن أغلقت أبوابها مساء اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي والأخير للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

جرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

محافظة المنيا

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).