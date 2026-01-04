قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية .. يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 4 يناير 2026، وهو ما يتصدر اهتمامات القراء والباحثين عبر منصات البحث المختلفة، خاصةً مع متابعة تطورات أسعار الصرف بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على الأسواق والسلع والخدمات، ويأتي هذا الاستقرار في إطار ثبات نسبي تشهده أسعار العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري مع بداية الأسبوع.

ويحرص عدد كبير من المواطنين، سواء من المتعاملين في التجارة أو المستوردين أو الأفراد، على متابعة سعر الدولار الآن داخل البنوك، لمعرفة آخر التحديثات الرسمية المعتمدة، وهو ما يعكس أهمية المؤشر الدولاري في تحديد حركة السوق خلال الفترة الحالية.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 4 يناير 2026 نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، ليعكس استقرارًا في السعر الرسمي المعتمد، والذي تعتمد عليه البنوك في تسعير تعاملاتها اليومية مع العملاء.

ويعد سعر البنك المركزي مرجعا أساسيا لحركة أسعار الصرف في البنوك المختلفة، حيث يعكس متوسطات التداول الرسمية داخل السوق المصرفية، ويعتمد عليه المستثمرون في تقييم اتجاهات العملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجله الدولار داخل بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم.

ويأتي هذا التوافق في الأسعار بين أكبر بنكين حكوميين في مصر ليؤكد حالة الثبات التي تسيطر على سوق الصرف، ويمنح المتعاملين قدرا من الطمأنينة بشأن استقرار العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، دون أي تغير يذكر عن مستويات بداية التعاملات.

سعر الدولار

في المقابل، سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، ليكون من أقل الأسعار المسجلة للبيع بين البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك فيصل الإسلامي

حافظ سعر الدولار في بنك قناة السويس على استقراره مسجلا 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وهو ما يعكس التزام البنك بالتسعير السائد داخل القطاع المصرفي.

كما سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، ليستمر في نطاق قريب من متوسط الأسعار المسجلة في البنوك الأخرى.

سعر الدولار في بنك البركة وبنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مستوى 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، دون أي تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة.

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدولار نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، ليعكس استقرارًا مماثلا ضمن النطاق السعري المتداول في السوق المصرفية.

الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد وبنك القاهرة

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله الدولار داخل بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية.

ويؤكد هذا التماثل في الأسعار بين عدد كبير من البنوك أن سوق الصرف يشهد حالة من الهدوء النسبي، مع غياب أي تحركات مفاجئة في سعر العملة الأمريكية.

قراءة في استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 4 يناير 2026 حالة من التوازن في العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، وهو ما ينعكس على ثقة المتعاملين في السوق، خاصة في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لحركة أسعار الصرف.

سعر الدولار في مصر

ويترقب المتعاملون خلال الأيام الآتية أي مستجدات قد تؤثر على سعر الدولار، سواء على مستوى السوق المحلية أو التطورات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الاهتمام بمعرفة سعر الدولار الآن في البنوك المصرية بشكل لحظي.

