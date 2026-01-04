أبو شقة للوفديين قبل انتخابات الحزب: حكموا ضميركم الوطني في هذا الاستحقاق

وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، القيادي بحزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ السابق، مناشدة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، وذلك قبيل انطلاق ماراثون انتخابات الحزب، داعيًا إلى تحكيم الضمير الوطني والحزبي في هذا الاستحقاق المصيري.



وأكد "أبو شقة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten، أن هذه الانتخابات تمثل "الفرصة الأخيرة" أمام الحزب، معتبرًا أن نتائجها ستكون بمثابة إجابة واضحة على سؤال يطرحه الوفديون على أنفسهم: هل يريدون استمرار حزب الوفد ودوره التاريخي أم لا؟.



وشدد على ضرورة التجرد من المصالح الشخصية، وعدم السعي وراء أي أهداف ضيقة، مؤكدًا أن المعيار الوحيد الذي يجب أن يحكم الاختيار هو مصلحة الدولة المصرية واستمرار حزب الوفد كقوة سياسية فاعلة على المستويين المحلي والإقليمي.



وحذّر من خطورة الأخطاء في مثل هذه المراحل المفصلية، معتبرًا أن الخطأ أحيانًا قد يكون أخطر من التآمر، لما له من تداعيات على مستقبل الحزب ومكانته.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في وعي وإحساس الوفديين، داعيًا الجميع إلى العمل المشترك من أجل إنقاذ حزب الوفد والحفاظ على تاريخه ودوره الوطني.

