قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد
تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026
دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب.. بـ6 كلمات تغلق أكبر أبواب المصائب كلها
يصل مطار العاصمة.. الخريطة الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
فنزويلا.. نجل مادورو يدعو إلى تظاهرات حاشدة
ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل
200 مليون جنيه.. مفاوضات الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق
فكرة جيدة بالنسبة لي.. ترامب يلمح إلى عملية محتملة في كولومبيا
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التفاصيل الكاملة لأزمة مودي ناصر مع إنبي.. ومستقبل اللاعب

إنبي
إنبي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي إنبي عن التفاصيل الكاملة لأزمة مودي ناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر عبر برنامج ستاد المحور، إن مودي ناصر ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري واللاعب حتى الآن رافض لتجديد تعاقده مع إنبي.

وأضاف، إدارة نادي إنبي عقدت أكثر من جلسة مع مودي ناصر من أجل تجديد تعاقده بسبب تمسك الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل ببقاء اللاعب، ولكنه لم يتفق على التجديد وأكد أكثر من مرة للإدارة برغبته في الرحيل.

وتابع، مودي ناصر وقع على رغبة انتقال إلى نادي الزمالك، واللاعب يرغب بقوة في الرحيل إلى الفارس الأبيض، والنادي لم يمانع رحيله بشرط الحصول على 10 مليون جنيه وكان هناك ترحيب من القلعة البيضاء.

وواصل، أزمة القيد في نادي الزمالك عطلت المفاوضات ولم يتواصل مسؤولو النادي مع إنبي منذ فترة كبيرة وبالتالي بات الملف معلق.

وأكد، النادي طلب من مودي ناصر تجديد تعاقده بعد غلق مفاوضات الزمالك بسبب الأزمة الحالية في القلعة البيضاء ولكن اللاعب رفض التجديد أيضًا، وطالب بعدم التجديد حتى يرى موقفه من الانتقال إلى الفارس الأبيض.

وشدد، اللاعب يمتلك عرضين رسميين من المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، وإدارة إنبي طالبت اللاعب بالرد على العرضين ولكنه "يؤجل الرد" لانتظاره موقف الزمالك.

واختتم، النادي اضطر لمعاقبة مودي ناصر بالتدريبات الفردية، حتى يحسم اللاعب موقفه سواء بالموافقة على أحد العروض المقدمة إليه، أو غلق ملف الرحيل وتجديد تعاقده مع إنبي.

إنبي اخبار الرياضة دوري نايل صفقات إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

ترشيحاتنا

إيلون ماسك و ترامب

عشاء مفاجئ بين ترامب وإيلون ماسك: 2026 سيكون عاما مذهلا

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخص

نيويورك تايمز: ارتفاع قتــ.لى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخصا

أرشيفية

المرصد التونسي لحقوق الانسان: إجراءات مفاجئة على الحدود و المئات في وضعية إنسانية صعبة

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد