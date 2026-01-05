التفاصيل الكاملة لأزمة مودي ناصر مع إنبي.. ومستقبل اللاعب

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي إنبي عن التفاصيل الكاملة لأزمة مودي ناصر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر عبر برنامج ستاد المحور، إن مودي ناصر ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري واللاعب حتى الآن رافض لتجديد تعاقده مع إنبي.

وأضاف، إدارة نادي إنبي عقدت أكثر من جلسة مع مودي ناصر من أجل تجديد تعاقده بسبب تمسك الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل ببقاء اللاعب، ولكنه لم يتفق على التجديد وأكد أكثر من مرة للإدارة برغبته في الرحيل.

وتابع، مودي ناصر وقع على رغبة انتقال إلى نادي الزمالك، واللاعب يرغب بقوة في الرحيل إلى الفارس الأبيض، والنادي لم يمانع رحيله بشرط الحصول على 10 مليون جنيه وكان هناك ترحيب من القلعة البيضاء.

وواصل، أزمة القيد في نادي الزمالك عطلت المفاوضات ولم يتواصل مسؤولو النادي مع إنبي منذ فترة كبيرة وبالتالي بات الملف معلق.

وأكد، النادي طلب من مودي ناصر تجديد تعاقده بعد غلق مفاوضات الزمالك بسبب الأزمة الحالية في القلعة البيضاء ولكن اللاعب رفض التجديد أيضًا، وطالب بعدم التجديد حتى يرى موقفه من الانتقال إلى الفارس الأبيض.

وشدد، اللاعب يمتلك عرضين رسميين من المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، وإدارة إنبي طالبت اللاعب بالرد على العرضين ولكنه "يؤجل الرد" لانتظاره موقف الزمالك.

واختتم، النادي اضطر لمعاقبة مودي ناصر بالتدريبات الفردية، حتى يحسم اللاعب موقفه سواء بالموافقة على أحد العروض المقدمة إليه، أو غلق ملف الرحيل وتجديد تعاقده مع إنبي.