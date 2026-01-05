سانت كاترين بعيد الميلاد.. 834 سائحا يتوافدون لتسلق جبل موسى وزيارة المقدسات الدينية

استقبلت مدينة سانت كاترين، فجر اليوم الاثنين، أعدادًا كبيرة من السائحين والزائرين المصريين والأجانب، تزامنًا مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد،

توافد السياح لتسلق جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس من أعلى القمم الجبلية، وزيارة دير سانت كاترين والمقدسات الدينية والتاريخية، إلى جانب الأودية الملونة ومحمية سانت كاترين، واستراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رغم الأجواء الشتوية القاسية وموجة الصقيع التي تشهدها المدينة خلال ساعات الليل.

وقال مصدر مسؤول بمدينة سانت كاترين إن المدينة استقبلت و فودًا سياحية من جنسيات متعددة، حرصت على الاستمتاع بالأجواء الروحانية الفريدة التي تتميز بها المنطقة، وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس، وزيارة دير سانت كاترين و مقدساته الدينية، فضلًا عن التمتع بجمال الطبيعة الخلابة وزيارة الأودية الملونة.

وأكد المصدر أن إجمالي عدد السائحين والزائرين الذين استقبلتهم المدينة اليوم بلغ 834 سائحًا وزائرًا، من بينهم 180 مصريًا، و654 سائحًا أجنبيًا يمثلون دول صربيا، والمجر، وبلغاريا، ومقدونيا، والبرازيل، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، واليونان، وروسيا، وألمانيا، والنرويج.

وأوضح أن عدد من تسلقوا جبل موسى بلغ نحو 500 شخص، من بينهم 161 مصريًا، بينما بلغ عدد زائري دير سانت كاترين 343 زائرًا، من بينهم 19 مصريًا.

وأشار إلى أن السائحين يتوافدون يوميًا إلى المدينة بعد منتصف الليل استعدادًا لتسلق جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس، ثم يتوجهون عقب ذلك إلى دير سانت كاترين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية، وأداء الصلوات، وزيارة كنيسة الدير و مكتبته و متحفه، الذي يضم مئات المخطوطات النادرة، وذلك يوميًا عدا يوم الأحد المخصص لإجازة الدير وأداء الصلوات لرهبانه.

وأوضح المصدر أن درجات الحرارة بالمدينة شهدت انخفاضًا ملحوظًا، حيث تصل نهارًا إلى نحو 16 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا إلى حد الصقيع لتسجل قرابة درجة واحدة مئوية، ورغم ذلك تتزايد أعداد السائحين، و يتسابق الزوار لتسلق الجبل والاستمتاع برحلات شروق الشمس سيرًا على الأقدام أو عبر ركوب الجمال.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين تستعد لاحتفالات دير سانت كاترين بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير، مؤكدًا أن المدينة تشهد انتعاشة سياحية واضحة مع بداية الموسم السياحي الشتوي، وعودة حركة السياحة من بعض الدول التي توقفت سنوات عن إرسال سائحين إلى مدن جنوب سيناء. وبعد الانتهاء من تسلق جبل موسى ومشاهدة شروق الشمس، يتوجه السائحون لزيارة الأودية الملونة، ومحمية سانت كاترين، واستراحة الرئيس الراحل أنور السادات، والتعرف على مقر إقامته، إلى جانب زيارة مناطق التخييم البدوية والقيام بجولات تسويقية لشراء الأعشاب الطبية والمشغولات السيناوية والبدوية، في تجربة سياحية تجمع بين الروحانية والتراث.