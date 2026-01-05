قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
هيمن عبد الله: حوافز غير مسبوقة من وزارة الصناعة لدعم صناعة الصاج في مصر

أكد هيمن عبد الله عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الحزمة الجديدة من الحوافز التي أعلنتها وزارة الصناعة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم صناعة ألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتبارها من الصناعات المغذية المحورية التي تقوم عليها عشرات الأنشطة الصناعية الحيوية.

وأوضح عبد الله أن هذه الحوافز تعكس توجه الدولة الجاد نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في مدخلات الإنتاج التي تشهد طلبًا متزايدًا من قطاعات مثل الأجهزة المنزلية، وصناعة السيارات، والإنشاءات، والمعدات الزراعية، والتجهيزات الطبية.

وأشار إلى أن الحزمة التحفيزية تتضمن أسعارًا تنافسية للأراضي الصناعية مع أولوية نسبية في التخصيص للمشروعات الجديدة، إلى جانب تسهيلات مرنة في السداد مرتبطة بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وهو ما يخفف الأعباء التمويلية في المراحل الأولى من الاستثمار.

وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية أن الوزارة وفرت قروضًا ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، فضلًا عن توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري من كهرباء ومياه وغاز وطرق واتصالات، بما يقلل زمن بدء التشغيل ويرفع كفاءة الاستثمار الصناعي.

وأكد عبد الله أن من أبرز المزايا غير المسبوقة في هذه الحزمة هو الإسراع بإصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقب استيفاء الاشتراطات، وهو ما يعالج واحدة من أهم التحديات التي واجهت المستثمرين الصناعيين خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية يمثل ضمانة حقيقية لتوافر الطلب واستدامة التشغيل، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مزدوجًا للدولة والمستثمر، عبر دعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة.
ودعا هيمن عبد الله المستثمرين الجادين، المحليين والأجانب، إلى سرعة ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن صناعة الصاج تمثل حجر أساس في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري.
وأشاد هيمن عبد الله بالدور المحوري الذي يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في دعم ملف الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المتابعة المباشرة وتبني سياسات تنفيذية واضحة أسهما في تحويل الحوافز من قرارات مكتوبة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأضاف أن الوزير يقود رؤية متكاملة لربط الصناعة بالبنية التحتية واللوجستيات، وتسريع وتيرة التراخيص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويُسرّع توطين الصناعات المغذية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الصاج، بما ينعكس إيجابًا على النمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

