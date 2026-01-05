محافظ القاهرة يسلم 35 عقدا لأصحاب عدد من المصانع والشركات والورش بمنطقة شق الثعبان

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بتسليم ٣٥ عقد لاصحاب عدد من المصانع والشركات والورش بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم.



وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع أصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية.

وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق، مع إعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتى تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال

.

