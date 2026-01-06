مصر تستضيف اجتماعات صندوق التراث العالمي الإفريقي

استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعات الدورة 38 لمجلس إدارة صندوق التراث العالمي الإفريقي بالقاهرة، والتي افتتحها السفير عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وبمشاركة لازار الوندو مدير مركز التراث العالمي باليونسكو، ومندوبي جنوب إفريقيا وناميبيا الدائمين لدى اليونسكو، وأعضاء مجلس إدارة والسكرتارية التنفيذية للصندوق.

إعداد ملفات أربعة مواقع تراثية أفريقية

وتناولت الاجتماعات أبرز إنجازات الصندوق خلال الستة أشهر الماضية، وأبرزها مساهمة الصندوق في إعداد ملفات أربعة مواقع تراثية أفريقية تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي خلال الدورة الأخيرة للجنة التراث في يوليو 2025، ورفع ثلاثة مواقع أفريقية من قائمة التراث المهدد بالخطر، فضلاً عن قيام المركز بتدريب 160 فرداً لبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية المعنية بالتراث، وتقديم منح مالية لأربع دول في مجال حماية التراث والبحوث والتدريب، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين في زامبيا وكينيا، بمشاركة ٤٥٠ خبيراً في مجال التراث أسفرت عن إصدار إعلانين حول التراث العالمي والتنمية المستدامة.

وقامت وزارة الخارجية في ختام الاجتماعات، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة، بتنظيم زيارة للمشاركين في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، حيث أشاد المشاركون بعظمة المتحف المصري الكبير باعتباره مصدر إلهام للدول الأفريقية الشقيقة الأخرى، ونموذجاً قارياً يُحتذى به في الحفاظ على التراث الوطني.