قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع
بعد إلغاء الورقية .. طريقة إستخراج شهادة مخالفات للسيارة إلكترونيا
3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا
الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق
النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي
طريقة وسعر استخراج قسيمة زواج من ماكينة السجل المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستضيف اجتماعات صندوق التراث العالمي الإفريقي

مصر تستضيف اجتماعات صندوق التراث العالمي الإفريقي
مصر تستضيف اجتماعات صندوق التراث العالمي الإفريقي
أ ش أ

استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعات الدورة 38 لمجلس إدارة صندوق التراث العالمي الإفريقي بالقاهرة، والتي افتتحها السفير عمرو الشربيني مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وبمشاركة لازار الوندو مدير مركز التراث العالمي باليونسكو، ومندوبي جنوب إفريقيا وناميبيا الدائمين لدى اليونسكو، وأعضاء مجلس إدارة والسكرتارية التنفيذية للصندوق.

إعداد ملفات أربعة مواقع تراثية أفريقية

وتناولت الاجتماعات أبرز إنجازات الصندوق خلال الستة أشهر الماضية، وأبرزها مساهمة الصندوق في إعداد ملفات أربعة مواقع تراثية أفريقية تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي خلال الدورة الأخيرة للجنة التراث في يوليو 2025، ورفع ثلاثة مواقع أفريقية من قائمة التراث المهدد بالخطر، فضلاً عن قيام المركز بتدريب 160 فرداً لبناء قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية المعنية بالتراث، وتقديم منح مالية لأربع دول في مجال حماية التراث والبحوث والتدريب، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين في زامبيا وكينيا، بمشاركة ٤٥٠ خبيراً في مجال التراث أسفرت عن إصدار إعلانين حول التراث العالمي والتنمية المستدامة.

وقامت وزارة الخارجية في ختام الاجتماعات، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار وهيئة تنشيط السياحة، بتنظيم زيارة للمشاركين في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، حيث أشاد المشاركون بعظمة المتحف المصري الكبير باعتباره مصدر إلهام للدول الأفريقية الشقيقة الأخرى، ونموذجاً قارياً يُحتذى به في الحفاظ على التراث الوطني.

وزارة الخارجية المصريين الخارج صندوق التراث العالمي القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

بين الإعفاء الجزئي والكامل.. تحركات برلمانية لتعديلات الضريبة العقارية

النائبة مرفت الكسان

مرفت الكسان: توجيهات الرئيس بتطوير الاتصالات استثمار مباشر في الاقتصاد الرقمي

نواب البرلمان

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس لتطوير الاتصالات ترسم خريطة جديدة للاقتصاد الرقمي والصناعة الوطنية

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد