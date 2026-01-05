نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة المخرج حسنى صالح

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة والدة المخرج حسنى صالح التى رحلت عن عالمنا اليوم .

وقالت النقابة فى بيان لها: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى والدة المخرج حسنى صالح التي وافتها المنية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان”.

واضافت: “وتتقدم النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المخرج حسني صالح وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم”.

وكان أعلن المخرج حسني صالح عبر صفحته علي موقع فيسبوك، عن تغيير موعد ومكان جنازة والدته، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وقال حسني صالح: صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بسيدي شمردل ابو علي فقط وليس بمستشفى المقاولون.