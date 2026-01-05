أمر ضبط وإحضار لـ 4 متهمين تخصصوا في تزوير توكيلات رسمية بالإسماعيلية

أمرت نيابة دائرة مركز الإسماعيلية فى القضية رقم ١٢٥٤٨ لسنة ٢٠٢٥ جنح المركز بالقبض على 4 متهمين وهم "حمدى ق" ،"صالح ع" ،"رمضان ش" ، "احمد أ" وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وذلك لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية، واستخدام محررات مزورة صادرة خارج منظومة الشهر العقاري، وأعمال البلطجة بقصد الإستيلاء علي أراضي مملوكة للغير دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب وقائع التزوير، وتقاسم الأدوار داخل التشكيل الإجرامي، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة على اشتراكهم جميعاً واستعمالهم وسوء نيتهم مستغلين جهل بعض المواطنين بالإجراءات القانونية الصحيحة، في محاولة لفرض واقع غير مشروع قائم على الغش والتدليس.

وأكدت مصادر خاصة أن عمليات البحث الجنائي تكثف تحرياتها لضبط باقي عناصر التشكيل الذين يساعدوهم فى أعمال البلطجة، وتتبع وقائع مماثلة ارتبطت بأسماء المتهمين، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتشدد الجهات المختصة على أن تزوير التوكيلات والالتفاف على أحكام الشهر العقاري يُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن المعاملات واستقرار الملكية، وتواجه بعقوبات رادعة وفقًا للقانون.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين عدم التعامل مع أي أشخاص أو مستندات خارج الإطار القانوني، والتأكد من سلامة أي تصرف قانوني قبل إتمامه، تفاديًا للوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم، وان الدولة لن تتهاون مع من يحاول الخروج خارج الإطار القانوني.