«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مراكز البيانات نقلة نوعية في بناء الاقتصاد

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف بناء اقتصاد رقمي قوي قادر على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الاثنين، أن اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي يؤكد إدراك الدولة لأهمية البنية التحتية الرقمية باعتبارها أحد أعمدة الأمن القومي الاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن تطوير مراكز البيانات والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية يمثل خطوة محورية نحو التحول الرقمي الشامل، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في إدارة مؤسسات الدولة، وتقديم الخدمات الحكومية، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات الرئاسية تضع مصر على خريطة الدول الرائدة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف ”عبد السميع“ أن التوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا يحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية، إذ يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى السوق المحلية، بما يعزز من قدرات الدولة الصناعية ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، واشتداد المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن امتلاك بنية رقمية متطورة ومراكز بيانات قوية يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة، ويجعلها مركزًا إقليميًا لتقديم خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية لدول المنطقة.

وشدد ”عبد السميع“ على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين، ودعم الشركات الوطنية العاملة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة القادرة على إدارة وتشغيل هذه المشروعات المتقدمة.

وأشار إلى أن محافظة البحر الأحمر، بما تمتلكه من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز، يمكن أن تكون جزءًا فاعلًا من هذه الرؤية، من خلال جذب مشروعات تكنولوجية وخدمية تسهم في تنويع النشاط الاقتصادي بالمحافظة وتوفير فرص عمل نوعية لأبنائها.

واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن، تصريحاته مؤكدًا على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مشددًا على أن الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتصنيع أجهزة الاتصالات محليًا هو استثمار في مستقبل الدولة المصرية، وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وبناء جمهورية جديدة تواكب متطلبات العصر بثقة واقتدار.