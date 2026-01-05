قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
محافظات

الكشف على 1193 مواطنًا بالمجان بقافلة البدراوي بدمياط

زينب الزغبي

فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و إشراف الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط ، قامت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بدمياط بتنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالبدراوي مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، والتي استمرت لمدة يومان  في مستهل خطة النصف الاول من العام ٢٠٢٦ ،  تحت مظلة من الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد 9 عيادات، بها 9 تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، لخدمة أهالي العزبة ، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1193 مواطن من أهالي العزبة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء المزيد من الفحوصات إلى المستشفيات التابعة للمديرية،واستخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة لعدد 3 مرضي  كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها .

كما  شاركت فرق المبادرات الرئاسية بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للأمراض المزمنة بقياس الضغط والسكر التراكمي وقياس دهون الدم والاعتلال الكلوي واجراء 40 فحص وكذلك فحص الثدي ضمن مبادرة صحة المرأة لعدد 28 سيدة وتقديم خدمة مبادرة الأورام السرطانية لعدد 25 مواطن

فيما تم استكمال الإجراءات اللازمة لفتح 7ملفات صحية فردية و 9 ملفات عائلية صحية لأهالي المنطقة.

