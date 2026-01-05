أحمد موسى ينتقد التعليق والتحكيم البدني قبل مواجهة بنين: مباراة صعبة وحسمها المبكر هو الحل

أبدى الإعلامي أحمد موسى تحفظه على عدد من الجوانب المصاحبة لمباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، مؤكدًا أن المواجهة تحمل طابعًا مصيريًا وتحتاج إلى تركيز شديد داخل الملعب، خاصة في ظل القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب المنافس.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن أجواء المباراة لم تكن مثالية من حيث التعليق الرياضي، مشيرًا إلى أن الأداء الصوتي للمعلق جاء باهتًا وافتقر للحماس المطلوب في لقاء بحجم وأهمية مباراة منتخب مصر في بطولة قارية.

وأوضح أن منتخب بنين تفوق بدنيًا خلال فترات من اللقاء، وهو ما انعكس على شكل الأداء داخل الملعب، متمنيًا أن ينجح المنتخب المصري في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، لما تحمله من ضغوط كبيرة على اللاعبين والجماهير.

وتطرق موسى إلى الهدف الذي استقبله المنتخب، موضحًا أن هناك أخطاء مشتركة في التمركز والتعامل مع الكرة، ساهمت في دخول الهدف، مشددًا على ضرورة تلافي مثل هذه الهفوات في المباريات الحاسمة.

وأكد أن المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنتخب الوطني، في ظل القوة والالتحامات البدنية الواضحة من جانب لاعبي بنين، واصفًا أسلوب لعبهم بالقوي والعنيف في بعض الفترات، ما يتطلب يقظة تحكيمية أكبر وتركيزًا عاليًا من لاعبي منتخب مصر.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب على تجاوز هذه المواجهة، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة، استجابة لتطلعات الجماهير المصرية.