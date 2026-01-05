قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
توك شو

أحمد موسى ينتقد التعليق والتحكيم البدني قبل مواجهة بنين: مباراة صعبة وحسمها المبكر هو الحل

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أبدى الإعلامي أحمد موسى تحفظه على عدد من الجوانب المصاحبة لمباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، مؤكدًا أن المواجهة تحمل طابعًا مصيريًا وتحتاج إلى تركيز شديد داخل الملعب، خاصة في ظل القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب المنافس.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن أجواء المباراة لم تكن مثالية من حيث التعليق الرياضي، مشيرًا إلى أن الأداء الصوتي للمعلق جاء باهتًا وافتقر للحماس المطلوب في لقاء بحجم وأهمية مباراة منتخب مصر في بطولة قارية.

وأوضح أن منتخب بنين تفوق بدنيًا خلال فترات من اللقاء، وهو ما انعكس على شكل الأداء داخل الملعب، متمنيًا أن ينجح المنتخب المصري في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، لما تحمله من ضغوط كبيرة على اللاعبين والجماهير.

وتطرق موسى إلى الهدف الذي استقبله المنتخب، موضحًا أن هناك أخطاء مشتركة في التمركز والتعامل مع الكرة، ساهمت في دخول الهدف، مشددًا على ضرورة تلافي مثل هذه الهفوات في المباريات الحاسمة.

وأكد أن المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنتخب الوطني، في ظل القوة والالتحامات البدنية الواضحة من جانب لاعبي بنين، واصفًا أسلوب لعبهم بالقوي والعنيف في بعض الفترات، ما يتطلب يقظة تحكيمية أكبر وتركيزًا عاليًا من لاعبي منتخب مصر.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة المنتخب على تجاوز هذه المواجهة، معربًا عن أمله في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة، استجابة لتطلعات الجماهير المصرية.

