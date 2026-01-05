محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات

كشف تحقيقات النيابة مع البلوجر المعروف باسم «شاكر محظور» عن تفاصيل أقواله أمام جهات التحقيق، في اتهامه بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، ونشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتهم، ويدعى محمد شاكر، ويبلغ من العمر 30 عامًا، إنه يعمل صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شهرته تعود إلى نشاطه عبر خاصية البث المباشر، خاصة على تطبيق «تيك توك».

ونفى المتهم ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بنشر عبارات أو إيحاءات جنسية خادشة، مؤكدًا أنه يظهر في بث مباشر يومي يمتد لنحو 6 ساعات، دون إعداد محتوى محدد مسبقًا، وأن انضمام بعض الأشخاص إلى البث يتم بشكل عشوائي دون اختيار منه، ولا يمثل الهدف الأساسي من ظهوره.

كما أنكر اتهامه بإنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا أو تحقيق أرباح من محتوى مخالف، مؤكدًا أن هدفه من استخدام هذه الحسابات هو تقديم محتوى اجتماعي وكوميدي فقط، على حد قوله.

وبشأن اتهامه بارتكاب أفعال فاضحة في العلانية وتوثيقها ونشرها، نفى المتهم ذلك جملة وتفصيلًا، موضحًا أنه في حال ظهور أي شخص بمحتوى غير لائق خلال البث، فإنه لا يستمر في اللايف معه.

كما أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، مؤكدًا عدم صحة هذه الادعاءات.

وأوضح «شاكر» أن نشاطه في البث المباشر يتم بشكل أكبر عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام» تحت اسم Mohamed_shaker_official، لافتًا إلى أن حسابه على إنستجرام أنشئ عام 2014، بينما مر حسابه على تيك توك بعدة مراحل.

وأشار إلى أن حسابه السابق على تيك توك، والذي كان يحمل اسم «شاكر»، تم غلقه بسبب مخالفات لسياسات المنصة، موضحًا أنه تقدم بشكوى رسمية لاستعادته، إلا أنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

وأضاف أنه استخدم حسابًا آخر كان مملوكًا لصديق كويتي الجنسية، وغير اسمه إلى «شاكر محظور دلوقتي»، وذلك لتمكينه من الظهور عبر البث المباشر سريعًا دون الحاجة لبناء قاعدة متابعين جديدة.

وبرر المتهم حرصه على الظهور اليومي المكثف عبر البث المباشر، والذي يصل إلى ما بين 6 و8 ساعات يوميًا، بأن خوارزميات تطبيق «تيك توك» تمنح أولوية الظهور للحسابات النشطة، مؤكدًا أن التوقف عن البث ليوم واحد قد يؤثر سلبًا على انتشاره وشهرته.

وأكد المتهم أنه لا يعد محتوى مكتوبًا مسبقًا للبث المباشر، نظرًا لطول مدته، موضحًا أن ما يقدمه يقتصر على الحديث مع المتابعين، وإجراء بث مشترك مع مستخدمين آخرين، والدخول في جولات تفاعلية دون تخطيط مسبق.

وكانت، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء لجلسة 11 يناير المقبل.

قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.

وأوضح المصدر، أنه سوف يتم نظر الاستئناف اليوم للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، باخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكانت أسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.

ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.

ويواجه التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، والذي أُلقي القبض عليه على خلفية نشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تهمة جديدة كشفت عنها وزارة الداخلية بتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت الداخلية أن المتهم تم ضبطه داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة، وبرفقته مدير أعماله، وذلك عقب تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، إلى جانب استخدام المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على عدة بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تنطوي على إساءة للقيم والمبادئ الأسرية، وإخلال بالآداب العامة، مما دفع الجهات المعنية إلى إدراج اسمه ضمن الحملة الأمنية التي تستهدف المحتوى المخالف على المنصات الرقمية.