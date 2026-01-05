حيله جديدة للنصب.. 3 أشخاص يوهمون المواطنين بتوفير رحلات وتذاكر طيران مخفضة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وتأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة ، وعقب تحويل الأموال يقوموا بغلق هواتفهم ، والترويج لأنشطتهم الإجرامية عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظة الجيزة) وعُثر بحوزتهم على (6 هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الهواتف المحمولة بعضها يحتوى على محافظ إلكترونية"المستخدمين فى نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامهم بإرتكاب عدد (51) واقعة بذات الأسلوب.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.