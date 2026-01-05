عمرو أديب: مو صلاح جاي يشتغل هداف والمهم الصعود والنتيجة.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتحب مصر اليوم على منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": مو صلاح جاي يشتغل هداف كل ماتش بيجبلك جون عايز منه ايه =، ماذا تريد من الهداف؟

وأضاف عمرو أديب، أن المهم هو الصعود والنتيجة والفوز بحمدلله فهذا ما يهمنا، إنما فكرة الأداء والتعليق على تغييرات كابتن حسام حسن، ما علينا حصل خير.

وتابع: أنا آسف متكلمنيش على المستويات ومحمد صلاح مش في مستواه قولي النتيجة كام، أنا زهقت مستويات، النهاردة أنت فريق يخوف مرعب.