توك شو

مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا "بلطجة دولية"

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
محمود محسن

قال ميسرة بكور مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إنّ المشاهد التي بثتها الولايات المتحدة بشأن نقل الرئيس الفنزويلي وعقيلته تمثل نموذجاً لما وصفه بـ"البلطجة الدولية"، مؤكداً أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف بكور، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني والعرفي، لا يُطبَّق إلا على الدول الضعيفة والفقيرة، بينما يتم تجاهله عندما يتعلق الأمر بالدول القوية التي تنتهك حقوق الإنسان بصورة متكررة، ثم تتحدث لاحقاً عن هذه الحقوق عند التدخل في شؤون الآخرين.

وتابع، أن ما جرى لا يمكن فصله عن البعد الإعلامي والاستعراضي، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع الأحداث بعقلية إعلامية وتسويقية، تركز على كيفية تلقّي المشاهد للحدث وحجم التفاعل الإعلامي الذي يحققه.

وذكر، أن طريقة الإذلال والاستعراض، من خلال الطواف والاستعانة بالرموز، تندرج ضمن ما سماه "الشو الإعلامي" والبروباجندا، مؤكداً أن ترامب يميل بطبيعته إلى الاستعراض وإدارة الأحداث كعروض إعلامية.

ميسرة بكور المركز العربي الأوروبي ل الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي البلطجة

