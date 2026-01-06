تفاصيل مخطط محطة الأوتوبيس الترددي BRT بطريق الفيوم.. صور

استعرضت وزارة النقل المخطط التفصيلي لمحطة الأوتوبيس الترددي (BRT) الواقعة عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم.

يأتي هذا المشروع كجزء من رؤية شاملة لتحويل محطات الـ BRT إلى نقاط جذب خدمية وتجارية تخدم الركاب وسكان المناطق المحيطة على حد سواء.

​مجمع خدمات متكامل

​لا تقتصر المحطة الجديدة على كونها نقطة توقف للحافلات فحسب، بل تم تصميمها لتكون مركزاً لوجستياً وتجارياً متكاملاً يشتمل على:

​محطة الأوتوبيس الترددي (BRT): المصممة وفق أحدث المعايير العالمية لضمان سرعة وانتظام حركة الركاب.

​مركز نقل إقليمي: يضم موقفاً مخصصاً لخطوط الصعيد وغرب الدلتا (التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري)، مما يسهل الربط بين المحافظات والقاهرة الكبرى.

​تنظيم النقل الجماعي: توفير مواقف مخصصة لسيارات "الميكروباص" لضمان السيولة المرورية ومنع التكدس العشوائي حول المحطة.

​خدمات ملاكي: ساحة انتظار واسعة للسيارات الملاكي لتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام (Park and Ride).

​بنية تحتية واستدامة

​دعمًا للتوجه نحو النقل الأخضر، تضم المحطة مركزاً متطوراً لشحن الأوتوبيسات الترددية بالكهرباء، بالإضافة إلى مجموعة من المباني الإدارية والخدمية التي تضمن إدارة الموقع بكفاءة عالية وتوفير كافة سبل الراحة للمرتادين.

​عائد تنموي وتجاري

​تهدف وزارة النقل من خلال هذا النموذج إلى استغلال المساحات المحيطة بالمحطات لإنشاء مناطق تجارية وترفيهية، تساهم في توفير فرص عمل وتدفقات مالية للمشروع، مع تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات المواطنين اليومية في محيط طريق الفيوم والدائري.