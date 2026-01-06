جامعة العاصمة: مستشفى بدر قدّم الرعاية لـ 636 ألف حالة خلال 2025

أعلنت جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن حصاد إنجازات مستشفى بدر الجامعي خلال عام 2025، والذي مثّل عامًا استثنائيًا في مسيرة القطاع الطبي بالجامعة، حيث استقبل المستشفى 636,846 حالة، في تأكيد واضح على دوره الحيوي كأحد الأعمدة الأساسية لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة للأهالي ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

خدمات طبية متقدمة ومتنوعة شملت:

٣٥١٥ حالة في العمليات الجراحية ، و٧٤٤ حالة في حالات المناظير ، و ١٥٩٥ جلسة لحالات الأورام، وتردد على العيادات الخارجية ١٣٧٢٩٥ حالة، كما تردد على الاستقبال والطوارئ ١٠١٧٣٦ حالة، وبلغ عدد حالات الداخلي ٥١٤٤ حالة، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي ١٣١٦٧ جلسة ، وتم إجراء التحاليل الطبيه ل ٢٨٩٩٨٩ حالة، واستقبلت الحضانات ١٤١ حالة، واستقبلت العناية المركزة ٥١٤٤ حالة، وتم إجراء الأشعة ل ٨٢١١٦ حالة .

وهي أرقام تعكس حجم الجهد المبذول، والقدرة التشغيلية المتنامية للمستشفى، والثقة المتزايدة من المواطنين في مستوى الخدمة المقدمة.

وشهد عام 2025 طفرة حقيقية في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، حيث تم:

جهاز أشعة مقطعية حديث

إنشاء وحدة متخصصة للكشف المبكر عن أورام الثدي، كما تميّز المستشفى بإجراء عمليات جراحية متقدمة تشمل جراحات أورام متقدمة بالمنظار ، خاصة في مجال القسطرة القلبية ، حيث حقق قسم القسطرة إنجازات نوعية بإجراء:

القسطرة القلبية المتقدمة مثل تغيير الصمام الأورطي باستخدام القسطرة، وكذلك التعامل مع حالات الانسداد الكامل للشرايين التاجية، كما نجح قسم المناظير في إجراء تدخلات دقيقة ومتقدمة، منها:

استئصال الأورام عن طريق مناظير الجهاز الهضمي وعلاج ضيق المريء بالمنظار.

بما يواكب أحدث الممارسات الطبية العالمية، وهي تدخلات طبية تُعد من الجراحات المتقدمة والمتفردة، وتضع المستشفى في مواكبة المؤسسات الطبية الجامعية الرائدة.

أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة العاصمة (حلوان سابقا ً) تلتزم بدورها بدورها المجتمعي والإنساني قبل الأكاديمي، فهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل قصص شفاء وأمل، وجهود متواصلة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، ونفخر بأن مستشفياتنا الجامعية أصبحت عنصرًا فاعلًا في منظومة الرعاية الصحية.

أفادت الدكتورة رشا رفاعي أن عام 2025 قد شهد تطورًا نوعيًا في الأداء الطبي والتعليمي داخل مستشفى بدر الجامعي، حيث نجحنا في الدمج بين الخدمة العلاجية المتقدمة والتدريب المتميز لطلاب كلية الطب، ونواصل العمل على تحديث البروتوكولات الطبية، ودعم التخصصات الدقيقة، بما يواكب المعايير العالمية.

أكد الدكتور وائل عمر أن النجاحات التي تحققت هذا العام هي ثمرة عمل جماعي وتخطيط استراتيجي، شمل تطوير التجهيزات، ورفع كفاءة الفرق الطبية، والتوسع في الخدمات المتخصصة.

وتؤكد جامعة العاصمة على أن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق استراتيجية نحو 2026، حيث تسعى الجامعة إلى توسيع القطاع الطبي من خلال إنشاء مجمع طبي متكامل بسعة 1600 سرير، ليخدم جنوب القاهرة وشمال الصعيد، ويضم تخصصات طبية دقيقة، ومراكز تميز، ووحدات علاجية وبحثية متقدمة، بما يعزز مكانة الجامعة كمحور رئيسي للرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر.