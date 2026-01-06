نيللي كريم تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

كشفت الفنانة نيللي كريم عن كواليس وأسرار شخصيتها في فيلمها الجديد «جوازة ولا جنازة»، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالعودة إلى السينما بعد فترة غياب.

وقالت في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إنها ابتعدت عن السينما لفترة طويلة، وهو ما جعلها تتحمس لاختيار عمل مختلف، موضحة: «بقالي فترة طويلة لم أقدم سينما، علشان كده حبيت أرجع بفيلم كوميدي ولايت».

وأضافت أن تصوير الفيلم تم في أكثر من موقع، من بينها محافظة الفيوم ومناطق صحراوية، مشيرة إلى أن أماكن التصوير كانت مميزة للغاية وأسهمت في خلق أجواء خاصة للعمل، قائلة إن الكادرات والأماكن جاءت رائعة ومناسبة لطبيعة الفيلم.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بالتجربة بشكل عام، مؤكدة أن الفيلم يمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة على مستوى التعاون مع فريق العمل، حيث قالت إنها سعيدة بالعمل مع جميع صناع الفيلم، ووصفت أجواء التصوير بالإيجابية والممتعة.

يُذكر أن فيلم «جوازة ولا جنازة» ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية اللايت، ومن المنتظر أن يشهد تفاعلاً جماهيريًا عند عرضه في دور السينما.

ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف، ويطرح عددًا من المواقف الإنسانية بأسلوب ساخر.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة من الترقب والاهتمام من محبي نيللي كريم وشريف سلامة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.