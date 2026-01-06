أحمد عبدالحليم: التأهل أهم من الأداء.. والمنتخب يحتاج تنظيما هجوميا و

أكد أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا يُعد أمرًا مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أن أداء المنتخب لم يكن الأفضل حتى الآن، خاصة مع وجود منتخبات أخرى تقدم مستويات أفضل في البطولة.

وأوضح عبدالحليم، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن هناك العديد من اللاعبين القادرين على تحسين أداء المنتخب، لافتًا إلى أن اللاعبين يظهرون وكأنهم يلعبون تحت ضغط، وهو ما ينعكس على المستوى العام داخل الملعب.

وأضاف أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يمتلك القدرة على توصيل اللاعبين لحالة من الحماس، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن منتخب مصر حقق المطلوب منه حتى الآن بالتأهل إلى ربع النهائي.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن أداء منتخب المغرب لم يكن مقنعًا رغم ترشيحه القوي لحصد اللقب، وهو ما يؤكد أن التأهل في مثل هذه البطولات أهم من الأداء، خاصة في الأدوار الأولى.

وانتقد عبدالحليم التنظيم الهجومي للمنتخب، موضحًا أن الـ4 مهاجمين المتواجدين في القائمة جميعهم أجنحة، ولا يوجد بينهم مهاجم صريح، مؤكدًا أن بعض المباريات تحتاج إلى تواجد مهاجم تقليدي مثل مصطفى محمد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود تنظيم أفضل في الشق الهجومي لمنتخب مصر، مع استغلال مصطفى محمد بشكل أفضل خلال المباراة المقبلة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من قدراته داخل منطقة الجزاء.