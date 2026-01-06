قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
رياضة

أحمد دويدار عن محمد هاني: شخصية محترمة جدًا

محمد هاني
محمد هاني
يارا أمين

أشاد لاعب الزمالك السابق أحمد دويدار بشخصية وأخلاق لاعب الأهلي محمد هاني.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تتفق او تختلف في لعبه لكن بحب شخصية محمد هاني، شخصية محترمة جدًا”.

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية،  بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وانتهت مباراة منتخب مصر وبنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 بالتعادل الإيجابي 1-1 فى وقتها الاصلي، حيث تقدم منتخب مصر أولاً بهدف مروان عطية في الدقيقة 69، قبل أن يعادل منتخب بنين النتيجة عن طريق جوديل دوسو في الدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

شهدت بداية المباراة حذرًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة للوصول إلى مرمى المنافس بهدف مبكر. وكان أبرز أحداث الدقائق الأولى، فرصة محمد صلاح في الدقيقة 7 التي صنعت انفرادًا تامًا لعمر مرموش بالحارس البينيني، لكنه أهدرها بشكل غريب.

وفي الدقيقة 17، شن الجناح الأيمن لمنتخب بنين هجومًا على منتخب مصر وراوغ محمد حمدي، فيما أشهر الحكم الجابوني البطاقة الصفراء في وجه رامي ربيعة. وحاول الفريق البيني تمرير كرة عرضية، لكن حمدي فتحي تصدى لها. وبعد ذلك، أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش فرصة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 19 من عرضية محمد حمدي.

