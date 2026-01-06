زيادة في مبيعات جنرال موتورز بنسبة 5.5% في عام 2025

أعلنت شركة جنرال موتورز الأميركية GM لصناعة السيارات، عن زيادة بنسبة 5.5% في مبيعاتها السنوية في الولايات المتحدة لعام 2025، على الرغم من انخفاضها بنسبة 6.9% خلال الربع الأخير.

وقد حققت الشركة المصنعة للسيارات في ديترويت نتائج مميزة العام الماضي بفضل الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والسيارات الاقتصادية مثل بويك إنفيستا.

ومن المتوقع أن تكون مبيعات جنرال موتورز لعام 2025 من بين الأفضل في قطاع السيارات الأميركي، الذي تتوقع شركة كوكس أوتوموتيف أن يرتفع بنحو 2% ليصل إلى 16.3 مليون وحدة مقارنةً بعام 2024.

وتُعد جنرال موتورز من بين عدد قليل من شركات صناعة السيارات التي أعلنت عن نمو في مبيعاتها في الولايات المتحدة لعام 2025. ومن بين الشركات الأخرى: تويوتا موتور التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8%؛ وهيونداي وكيا اللتان حققتا مبيعات قياسية للعام الثالث على التوالي بنسبتي 8.4% و7% على التوالي؛ وهوندا موتور التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 0.5%.

تراجعت أسهم شركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، بنسبة 3.3% في إطار تنفيذ خطة إعادة هيكلة في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن علامة جيب التابعة لستيلاتيس، والتي حققت نموًا أقل من 1% العام الماضي، حققت أول زيادة سنوية في مبيعاتها في الولايات المتحدة منذ عام 2018.

قال جيف كومور، رئيس مبيعات التجزئة لشركة ستيلانتيس Stellantis في الولايات المتحدة، في بيان صحفي: "مع تحقيق زيادات متتالية في المبيعات الفصلية ونمو حصتنا السوقية، بات من الواضح أننا نتخذ الخطوات الصحيحة لإعادة هيكلة أعمالنا في الولايات المتحدة. لا يزال أمامنا عملٌ كثير، لكننا أحرزنا تقدماً هذا العام من خلال تنويع مجموعة محركاتنا".

في غضون ذلك، حافظت جنرال موتورز على مكانتها كأكبر بائع للسيارات في الولايات المتحدة، وهو لقبٌ احتفظت به لعقود، باستثناء عام واحد تفوقت فيه تويوتا على الشركة الأمريكية في المبيعات وسط اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد عام 2021.

باعت جنرال موتورز أكثر من 2.85 مليون سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي، منها حوالي 703 آلاف سيارة خلال الربع الأخير. ويُقارن هذا الرقم بمبيعات تويوتا المتوقعة في الولايات المتحدة عام 2025 والتي بلغت 2.52 مليون سيارة.

وقال دنكان ألدريد، رئيس جنرال موتورز في أميركا الشمالية، في بيان: "هناك طلب قوي على علاماتنا التجارية ومنتجاتنا في جميع الفئات السعرية، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالبناء على هذا الزخم في العام المقبل".

وإلى جانب تصدرها مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، ذكرت جنرال موتورز أنها زادت حصتها في السوق الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 17%، كما زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 48% لتصبح ثاني أكبر بائع للسيارات الكهربائية بالكامل في البلاد بعد تسلا.