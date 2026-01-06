رئيس مركز القوصية يتابع أعمال تطوير نفق الشيخ داوود

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمختلف القطاعات الخدمية والمشروعات الجارية بمراكز وقرى المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة التنفيذ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رفع كفاءة نفق الشيخ داوود

أكد محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تواصل متابعة أعمال إعادة هيكلة ورفع كفاءة نفق الشيخ داوود، بما يسهم في تعزيز قدرته على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

تحقيق السيولة المرورية

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن نفق الشيخ داوود يعد أحد المحاور الحيوية التي تربط بين شرق وغرب مدينة القوصية أسفل خط السكة الحديد، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدسات، من خلال تسهيل حركة المواطنين والانتقال الآمن بين جانبي المدينة.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر وتكثيف جهود كافة الجهات والأجهزة المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان سرعة إنجاز الأعمال الجارية والانتهاء من إعادة تشغيل النفق في أقرب وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات بجميع أنحاء المحافظة، وفقًا لخطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة لأبناء أسيوط.