قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
محافظات

رئيس مركز القوصية يتابع أعمال تطوير نفق الشيخ داوود

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمختلف القطاعات الخدمية والمشروعات الجارية بمراكز وقرى المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة التنفيذ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رفع كفاءة نفق الشيخ داوود

أكد محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تواصل متابعة أعمال إعادة هيكلة ورفع كفاءة نفق الشيخ داوود، بما يسهم في تعزيز قدرته على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ومهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

تحقيق السيولة المرورية

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن نفق الشيخ داوود يعد أحد المحاور الحيوية التي تربط بين شرق وغرب مدينة القوصية أسفل خط السكة الحديد، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدسات، من خلال تسهيل حركة المواطنين والانتقال الآمن بين جانبي المدينة.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر وتكثيف جهود كافة الجهات والأجهزة المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان سرعة إنجاز الأعمال الجارية والانتهاء من إعادة تشغيل النفق في أقرب وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات في مختلف القطاعات بجميع أنحاء المحافظة، وفقًا لخطة شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة لأبناء أسيوط.

أسيوط القطاعات الخدمية المشروعات الجارية التنمية رؤية مصر 2030 السكة الحديد مدينة القوصية

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

جزيرة جرينلاند

البرلمان الأوروبي يدعو دول الناتو لاتخاذ إجراء عاجل ضد أمريكا بسبب جرينلاند

النحاس

النحاس يواصل تعزيز مكاسبه بعد تجاوز سعر الطن 13 ألف دولار

الجيش السوري

استشهاد أحد عناصر الجيش السوري وإصابة آخرين بنيران قسد

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

