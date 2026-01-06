رسميا.. تشيلسي يعلن تعيين ليام روسينيور مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين ليام روسينيور مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2032، ليقود البلوز خلال المرحلة المقبلة.

ويصل روسينيور إلى ملعب ستامفورد بريدج قادمًا من تجربة تدريبية ناجحة مع ستراسبورج الفرنسي، حيث تمكن من قيادة الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 19 عامًا، وذلك خلال موسمه الأول مع النادي.

وسبق للمدرب الإنجليزي العمل داخل إنجلترا مع ناديي هال سيتي وديربي كاونتي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، أعرب روسينيور عن سعادته بتولي المهمة، مؤكدًا أن قيادته للفريق تمثل شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أن تشيلسي نادٍ عريق يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات وروحًا خاصة تميزه.

وأوضح المدير الفني الجديد أن هدفه يتمثل في الحفاظ على هوية النادي، وبناء فريق يعكس قيمه داخل الملعب، مع الاستمرار في المنافسة على البطولات.

كما شدد على أهمية العمل الجماعي والوحدة والتكاتف، معتبرًا إياها الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.

وأكد روسينيور حماسه للعمل مع مجموعة اللاعبين والجهاز الفني، وبناء بيئة إيجابية داخل وخارج الملعب، تساعد الفريق على المنافسة والفوز على أعلى المستويات، مشددًا على رغبته في تقديم فريق يفتخر به جمهور تشيلسي في كل مباراة.

ومن المنتظر أن يبدأ روسينيور مهامه رسميًا خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهير البلوز لمرحلة تحمل الاستقرار والعودة القوية للمنافسة على الألقاب.