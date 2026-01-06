قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
رسميا.. تشيلسي يعلن تعيين ليام روسينيور مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين ليام روسينيور مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2032، ليقود البلوز خلال المرحلة المقبلة.

ويصل روسينيور إلى ملعب ستامفورد بريدج قادمًا من تجربة تدريبية ناجحة مع ستراسبورج الفرنسي، حيث تمكن من قيادة الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 19 عامًا، وذلك خلال موسمه الأول مع النادي.

وسبق للمدرب الإنجليزي العمل داخل إنجلترا مع ناديي هال سيتي وديربي كاونتي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، أعرب روسينيور عن سعادته بتولي المهمة، مؤكدًا أن قيادته للفريق تمثل شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أن تشيلسي نادٍ عريق يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات وروحًا خاصة تميزه.

وأوضح المدير الفني الجديد أن هدفه يتمثل في الحفاظ على هوية النادي، وبناء فريق يعكس قيمه داخل الملعب، مع الاستمرار في المنافسة على البطولات.

كما شدد على أهمية العمل الجماعي والوحدة والتكاتف، معتبرًا إياها الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.

وأكد روسينيور حماسه للعمل مع مجموعة اللاعبين والجهاز الفني، وبناء بيئة إيجابية داخل وخارج الملعب، تساعد الفريق على المنافسة والفوز على أعلى المستويات، مشددًا على رغبته في تقديم فريق يفتخر به جمهور تشيلسي في كل مباراة.

ومن المنتظر أن يبدأ روسينيور مهامه رسميًا خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهير البلوز لمرحلة تحمل الاستقرار والعودة القوية للمنافسة على الألقاب.

