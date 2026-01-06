قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على "قرارات الحكومة الـ 13" في أول اجتماع بـ 2026
مجلس الوزراء: الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد (3% - 8%)
الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 مليون فنزويلي بقيمة 606 ملايين دولار
غضب مصطفى محمد بعد لقاء بنين.. قنبلة موقوتة داخل معسكر الفراعنة رغم التأهل لربع النهائي
الوزراء يوافق على اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر وإسبانيا
الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المناطق
تعطل الاتصالات يربك حركة الطيران باليونان والقاهرة تنقذ الموقف.. ومسؤول بأثينا: معداتنا قديمة للغاية
مسئول مخابرات أمريكية يكشف عن خطوة كبرى لعزل الصين دوليًا
الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"
اقتصادية قناة السويس تعتمد 10 مشروعات بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية باستثمارات إجمالية 271.1 مليون دولار
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
فن وثقافة

نجم مسرح مصر محمد توب يعلن تعرض ابنه لوعكة صحية

يمنى عبد الظاهر

أعلن الفنان محمد توب، أحد نجوم مسرح مصر، عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أن ابنه تعرض لوعكة صحية، داعيا الجمهور إلى الدعاء له.

وكتب محمد توب قائلا: «الحمد لله على كل شيء، يا رب اشف ابني، دعواتكم أرجوكم».

أبطال مسلسل «ابن النادي»

وشارك مؤخرا محمد توب في مسلسل ابن النادي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، وآية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وجلا هشام، وأحمد عبد الحميد، وسينتيا خليفة، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

الفنان محمد توب مسرح مصر نجوم مسرح مصر تعرض لوعكة صحية أبطال مسلسل «ابن النادي» ابن النادي آية سماحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

المطران كوسا يهنئ مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وسائر إفريقيا بعيد الميلاد

بالأسماء.. ننشر القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات نقابة الأسنان

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

