نجم مسرح مصر محمد توب يعلن تعرض ابنه لوعكة صحية

أعلن الفنان محمد توب، أحد نجوم مسرح مصر، عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أن ابنه تعرض لوعكة صحية، داعيا الجمهور إلى الدعاء له.

وكتب محمد توب قائلا: «الحمد لله على كل شيء، يا رب اشف ابني، دعواتكم أرجوكم».

أبطال مسلسل «ابن النادي»

وشارك مؤخرا محمد توب في مسلسل ابن النادي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، وآية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وجلا هشام، وأحمد عبد الحميد، وسينتيا خليفة، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.