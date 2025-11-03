قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الثقافة يتفقد مشروع إنشاء "مسرح مصر" بشارع عماد الدين

جمال عاشور

 تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أعمال مشروع إنشاء “مسرح مصر” بشارع عماد الدين التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية استعدادًا للافتتاح التجريبي.

وخلال جولته، تفقد وزير الثقافة المسرح المقام على مساحة ٩٢٥ مترًا مربعًا، ويتكون من خمسة طوابق، ويضم صالة عرض رئيسية مقسّمة إلى صالة أرضية وبلكون علوي بسعة 360 مقعدًا، إلى جانب خشبة مسرح تبلغ مساحتها 245 مترًا مربعًا مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الخاصة بإدارة العروض المسرحية، فضلًا عن قاعة عرض صغرى تسع لـ 120 مقعدًا، و16 غرفة للفنانين.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هَنو بمستوى الإمكانات التي يتمتع بها المسرح على الصعيدين الإنشائي والتقني، وبما يمتلكه من تجهيزات حديثة قادرة على استضافة أهم العروض والفعاليات المسرحية والفنية الكبرى، مشيرًا إلى أن تصميمه المتميز يتماشى مع النسق الحضاري لمنطقة وسط البلد، بما يجعله صرحًا مسرحيًا يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية والفنية في المنطقة.

وشدّد وزير الثقافة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وفي مقدمتها مدّ المسرح بالكهرباء  والتنسيق الكامل مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة والأجهزة الأمنية ، تمهيدًا للافتتاح التجريبي، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير وتحديث البنية التحتية للمنشآت الثقافية والفنية في القاهرة والمحافظات.

وأضاف أن افتتاح “مسرح مصر” سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النشاط المسرحي وإتاحة المزيد من الفرص أمام المبدعين الشباب والفرق الفنية المتنوعة لتقديم تجاربهم أمام الجمهور.

واستمع وزير الثقافة خلال الجولة إلى شرح من ممثلي الشركة المنفذة للمشروع حول مراحل التنفيذ والأعمال المتبقية ومستوى الإمكانات التقنية التي يتمتع بها المسرح، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية المسرحية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الخدمة الثقافية والفنية لتصل إلى مختلف فئات المجتمع.

من جانبه، أشار المخرج هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، إلى أن “مسرح مصر” سيمثل انطلاقة جديدة نحو رؤية مختلفة للعروض المسرحية، موضحًا أن البيت الفني للمسرح يستعد لافتتاحه بعرض فني سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، يتم إنتاجه بتقنيات حديثة، كما سيتم استغلال المسرح ليكون مركزًا للتدريب الفني للفنانين الشباب وصُنّاع المسرح والعاملين في مجالات الديكور والملابس والإضاءة والصوت.

