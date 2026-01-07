قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
نوتنجهام فورست يهزم وست هام 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 : نزهة لتجديد المرح

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

اختر مهمة عمل واحدة وأنجزها قبل البدء بأخرى شارك أفكارك مع أصدقائك؛ فقد يفيدك اقتراح بسيط. حافظ على هدوئك خلال أوقات انشغالك، خذ قسطًا من الراحة لتوازن طاقتك، بحلول المساء، ستشعر بالفخر بإنجازك.. 

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

إذا كنتم عازبين، ابتسموا وشاركوا قصة لطيفة؛ سيستمتع بصحبتكم من يحب الضحك، أما بالنسبة للأزواج، فخصصوا وقتًا للعبة قصيرة أو نزهة لتجديد المرح؛ تجنبوا المحاضرات المطولة حول الأخطاء الصغيرة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي مُحدد، على أن يتكون معظمه من الخضراوات والفواكه يُمكن لمن لديهم موعد لعملية جراحية اليوم الالتزام بجدولهم.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

تحدث بلطف مع زميلك قبل وضع الخطط؛ فالاتفاقات البسيطة تمنع حدوث أي لبس لاحقًا، دوّن التفاصيل في قائمة صغيرة حتى لا تنسى أي خطوة، كن منفتحًا على تعلم مهارة جديدة اليوم؛ مارسها مرة واحدة، وستشعر بمزيد من الاستعداد للمهام الأكبر قريبًا، وستكتسب المزيد من الثقة.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

خصص مبلغًا صغيرًا من أي فائض نقدي لديك لتشعر بالراحة، تدوين ملاحظات دقيقة حول إنفاقك سيساعدك على الحفاظ على استقرار وضعك المالي، وتقليل القلق قريبًا، والتخطيط لأهداف مستقبلية بسيطة.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

السفير محمد نصر

سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد الميلاد

أرشيفية

إعلام عبري: قتيل وعدد من الإصابات الخطيرة في القدس جراء دهس خلال تظاهرة للحريديم

صدى البلد

بريطانيا تحتفظ بذهب فنزويلي قيمته 3 مليارات دولار رغم توتر العلاقات مع كراكاس

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد