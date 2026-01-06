السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور

ينشر موقع صدى البلد بالصور سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات مستعملة فى منطقة بولاق أبو العلا دون إصابات.

تلقت غرفة العمليات، بلاغا بنشوب حريق بمخزنى خردة فى منطقة بولاق أبو العلا، وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تبين بالانتقال والفحص نشوب حريق بمخزنين للخردة خاص بقطع غيار سيارات مستعملة علي مساحة 50 متر، وتم قطع خطر الامتداد والإطفاء والتبريد بمعرفة قوات الحماية المدنية، فيما لم يسفر الحريق عن مصابين أو محتجزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.