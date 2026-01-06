سونيا الحبال: الشمال اتجاه الفلوس والمهنة واللون الأزرق مفتاح طاقته

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن اتجاهات المنازل تلعب دورًا محوريًا في توجيه مسار حياة الإنسان، مؤكدة أن كثيرًا من المشكلات المرتبطة بالصحة أو المال أو الاستقرار النفسي قد يكون سببها الأساسي سوء توزيع الاتجاهات داخل البيت.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامي شريف نورالدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المصريين القدماء أدركوا هذه الحقيقة منذ آلاف السنين، وهو ما يظهر في الموروث الشعبي القائل «البيت عتبة»، موضحة: «في بيوت يدخلها الإنسان ويحس بعدم ارتياح، وده مش فأل وحش، ده اتجاهات غلط».

وأوضحت أن تحديد اتجاهات المنزل يمكن أن يتم بطريقتين بسيطتين، الأولى من خلال الوقوف عند باب الشقة وتحديد اتجاهه باستخدام رسم توضيحي أو بوصلة، والثانية عبر معرفة اتجاه القبلة ومنه يتم استنتاج باقي الاتجاهات داخل المنزل.

وأشارت إلى أن الاتجاه الشرقي في البيت يرمز إلى الصحة والبدايات الجديدة، قائلة: «الشرق لازم يتفتح له شباك تدخل منه الشمس، ونحط نبات أخضر عشان ندعم طاقة الصحة».

وأكدت أنه مرتبط بالنجاح والسمعة والشهرة، موضحة أن تفعيله يكون بالإضاءة الجيدة ولمسات من اللون الأحمر، قائلة: «حتى الفنانين اللي بيدوروا على الشهرة، الجنوب هو اتجاه الطاقة بتاعتهم».

وأضافت أن الاتجاه الغربي يمثل الإبداع والمشروعات والأولاد، ويمكن دعمه باستخدام عناصر معدنية وألوان بيضاء، بينما الاتجاه الشمالي يعد اتجاه المال والمهنة، مشيرة إلى أن اللون الأزرق والمياه مثل النافورة أو حوض السمك تدعم طاقته، بشرط وضعها في المكان الصحيح حتى لا تتحول إلى طاقة إهدار مالي.