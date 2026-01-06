ترامب يشعل الجدل: مادورو "رجل متوحش حاول تقليد رقصتي"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس بأنها "مذهلة" و"رائعة"، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي حديث أمام أنصاره الجمهوريين خلال الاجتماع السنوي لمجلس النواب، قال ترامب: "كان الأمر مذهلا، تخيلوا، لم يقتل أحد، وفي المقابل، قتل الكثير من الناس"، مشيرا إلى عدد الكوبيين الذين قتلوا خلال الهجمات.

وأضاف: "كانوا يعلمون بقدومنا، وكانوا محميين، بينما لم يكن رجالنا كذلك، رجالنا يقفزون من المروحيات.. كان الأمر في غاية الروعة".

ووصف ترامب مادورو بأنه "شخص عنيف ومتوحش"، وأضاف بتعليق أثار الجدل: "يصعد إلى هناك ويحاول تقليد رقصتي قليلاً، لكنه رجل عنيف، وقد قتل الملايين من الناس".

وأشار الرئيس إلى أن بعض المشرعين من الحزب الآخر كانوا مترددين في تهنئته، رغم إدانتهم المستمرة لنظام مادورو.