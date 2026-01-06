قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
وصول الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد
رئيس جامعة الأزهر يروي مشاهد شخصية وإنسانية عن قرب لـ لإمام الأكبر
اتحاد السلة يقرر إلغاء مباراة الزمالك وبتروجيت | اعرف السبب
انطلاق قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية برئاسة البابا تواضروس
مفاجأة .. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال إلى العين الإماراتي
الأعلى للآثار: إدراج هرم زوسر المدرّج بـ تذكرة منطقة سقارة
طقس عيد الميلاد المجيد| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يشعل الجدل: مادورو "رجل متوحش حاول تقليد رقصتي"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على العاصمة الفنزويلية كاراكاس بأنها "مذهلة" و"رائعة"، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي حديث أمام أنصاره الجمهوريين خلال الاجتماع السنوي لمجلس النواب، قال ترامب: "كان الأمر مذهلا، تخيلوا، لم يقتل أحد، وفي المقابل، قتل الكثير من الناس"، مشيرا إلى عدد الكوبيين الذين قتلوا خلال الهجمات.

وأضاف: "كانوا يعلمون بقدومنا، وكانوا محميين، بينما لم يكن رجالنا كذلك، رجالنا يقفزون من المروحيات.. كان الأمر في غاية الروعة".

ووصف ترامب مادورو بأنه "شخص عنيف ومتوحش"، وأضاف بتعليق أثار الجدل: "يصعد إلى هناك ويحاول تقليد رقصتي قليلاً، لكنه رجل عنيف، وقد قتل الملايين من الناس".

وأشار الرئيس إلى أن بعض المشرعين من الحزب الآخر كانوا مترددين في تهنئته، رغم إدانتهم المستمرة لنظام مادورو.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة كاراكاس اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نيكولاس مادورو

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

أحمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحرص كل عام على تهنئة الإخوة الأقباط والمشاركة في العيد

سوريا

عودة الاشتباكات العنيفة في مدينة حلب بين الجيش السوري وقوات قسد.. تفاصيل

دينا ابو الخير

دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

