قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني المستجدات في الصومال والسودان
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد
الكنائس تحتفل .. قداسات عيد الميلاد المجيد تبدأ في مختلف أنحاء البلاد
السيسي يقدم باقة ورد للبابا تواضروس
محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم
عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد
الكل عايز يسلم عليه.. حفاوة استقبال من الأقباط للرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة
بث مباشر| أحمد موسى يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم.. من المستفيد؟ وكيف تحسب الزيادة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رئيس الوفد
رئيس الوفد
معتز الخصوصي

تقدم النائب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيده الله على مصر وشعبها بمزيد من الخير والمحبة والسلام.

وأكد رئيس حزب الوفد في بيان له أن أعياد المصريين، مسلمين ومسيحيين، تمثل دائماً مناسبة لتجديد معانى الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مشدداً على أن قوة مصر الحقيقية تكمن فى نسيجها الوطنى المتماسك، القائم على الاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن حزب الوفد، بتاريخـه الوطنى العريق، يحرص دائماً على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، ودعم كل ما يعزز وحدة الصف الوطنى فى مواجهة التحديات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الشعب من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

واختتم رئيس حزب الوفد تهنئته بالدعاء بأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار، وأن يظل شعبها نموذجاً فى الوحدة والتآخى بين جميع أبنائه.

رئيس الوفد حزب الوفد مجلس الشيوخ الشيوخ الأخوة الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

حسام حسن

عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

الأمم المتحدة: مليون شخص في غزة يواجهون أزمة مأوى حادة

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة و عدوان مسلح ضد فنزويلا

روسيا تندد بتهديدات استعمارية جديدة وعدوان مسلح ضد فنزويلا

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أقدر على حماية جرينلاند رغم دعم أوروبي لسيادة الدنمارك

بالصور

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد