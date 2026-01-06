رئيس الوفد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تقدم النائب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيده الله على مصر وشعبها بمزيد من الخير والمحبة والسلام.

وأكد رئيس حزب الوفد في بيان له أن أعياد المصريين، مسلمين ومسيحيين، تمثل دائماً مناسبة لتجديد معانى الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مشدداً على أن قوة مصر الحقيقية تكمن فى نسيجها الوطنى المتماسك، القائم على الاحترام المتبادل والمواطنة الكاملة.

وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن حزب الوفد، بتاريخـه الوطنى العريق، يحرص دائماً على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، ودعم كل ما يعزز وحدة الصف الوطنى فى مواجهة التحديات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الشعب من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر.

واختتم رئيس حزب الوفد تهنئته بالدعاء بأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار، وأن يظل شعبها نموذجاً فى الوحدة والتآخى بين جميع أبنائه.