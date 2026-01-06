قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
من الحكم إلى الهروب والتمويل.. خبير يرسم خريطة تحركات الإخوان

هاجر ابراهيم

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن تحولات وصفها بالجذرية في استراتيجية جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن التنظيم انتقل من مرحلة السعي إلى الحكم إلى مرحلة البقاء وتأمين مصادر التمويل، معتمدًا على حملات إعلامية مضللة تستهدف تشويه الدور المصري في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الآلة الإعلامية التابعة للجماعة تعمل على بث حالة من الارتباك المتعمد عبر الترويج لخطابين متناقضين في الوقت نفسه؛ إذ تدعو بعض المنصات إلى فتح الحدود المصرية، بينما تروج منصات أخرى مزاعم تتهم مصر بالسعي إلى تهجير الفلسطينيين.

وتابع أن هذا التناقض في الخطاب الإعلامي يهدف في مجمله إلى تشويه صورة الدولة المصرية وتصويرها كطرف معادٍ للقضية الفلسطينية أمام الرأي العام.

وفي سياق متصل، أشار فرغلي إلى أن الضغوط الأمنية والسياسية، إلى جانب المصالحات الإقليمية في تركيا وقطر، فضلاً عن تطورات الأوضاع في السودان، دفعت عناصر الجماعة إلى البحث عن مسارات جديدة للهروب والتمدد خارج نطاقها التقليدي.

ولفت إلى أن الجماعة باتت تركز وجودها خلال الفترة الحالية في عدد من الدول غير التقليدية، من بينها دول في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، في محاولة لإيجاد ملاذات آمنة بعيدًا عن الرقابة والملاحقة.

جماعة الإخوان القضية الفلسطينية الإخوان

