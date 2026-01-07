قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة
استكمال مُحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى .. غدًا
وتيرة من الارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
متحدث الزراعة يكشف لصدى البلد خطة الوزارة للسيطرة على أزمة الكلاب الضالة
شهادة تكشف صفقة خطيرة .. روسيا عرضت فنزويلا مقابل أوكرانيا
بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار
حكم من نسي سجدة في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد التسليم .. عطية لاشين يوضح
مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا
عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: المبادرة الحكومية الموحدة للشركات الناشئة «خطوة حاسمة» لتعزيز الاستثمار والابتكار بمصر

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

علي الدسوقي: المبادرة الحكومية الموحدة لدعم الشركات الناشئة خطوة حاسمة لتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال

مرفت الكسان: المبادرة الحكومية الموحدة للشركات الناشئة تعزز الاقتصاد وتفتح آفاق الاستثمار

إيفلين متي: المبادرة الحكومية لدعم الشركات الناشئة نقطة انطلاق قوية للابتكار والصناعة المحلية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل خطوة حاسمة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر، مشيرين إلى أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد يسهم في تيسير عمل رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح النواب أن المبادرة ستسهم في تطوير الشركات الناشئة في جميع مراحلها، من التأسيس وحتى التوسع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل خطوة مهمة لتعظيم دور القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد يسهم في حل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال بشكل مباشر ويعزز الشفافية والكفاءة.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن إنشاء دليل حكومي موحد وبرنامج تمويلي متكامل للشركات الناشئة، إلى جانب نقطة تواصل رسمية لمتابعة تنفيذ السياسات، سيعطي المستثمرين المحليين والدوليين ثقة أكبر، ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، ما ينعكس إيجابياً على خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وأكد عضو البرلمان أن دعم الشركات الناشئة ليس مجرد ملف اقتصادي، بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والتنافسية، موضحاً أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ المبادرة والتأكد من تذليل أي عقبات أمام رواد الأعمال لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وفي السياق ذاته،أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال في مصر، مشيرةً إلى أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد سيسهم في تسهيل عمل رواد الأعمال وتقليل البيروقراطية، ما يعزز بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن هذه المبادرة تتيح تقديم حزمة متكاملة من الدعم المالي والإداري والتقني للشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت عضو البرلمان أن متابعة تنفيذ المبادرة وتقييم أثرها سيكون على جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة، لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واستثماري للموارد المخصصة، مؤكدةً أن مصر تتجه نحو خلق بيئة محفزة للابتكار والنمو المستدام.

كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل فرصة ذهبية لدعم الابتكار وتعزيز الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أن توحيد جهود الجهات الحكومية تحت كيان مؤسسي واحد يسهل عمل رواد الأعمال ويتيح لهم التركيز على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تواكب السوق المحلي والدولي.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن دعم الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة من التأسيس إلى التوسع يسهم في خلق بيئة صناعية تنافسية ويحفز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدةً أن نجاح هذه المبادرة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب ويعزز قدرات مصر في مجال الابتكار والتصنيع.

وأوضحت عضو البرلمان أن لجنة الصناعة ستتابع تنفيذ المبادرة عن قرب لضمان تحقيق أهدافها وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة، مع التركيز على دمج الابتكار الصناعي بالشركات الناشئة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

نواب البرلمان المبادرة الحكومية الموحدة للشركات الناشئة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

المدارس المصرية اليابانية 2026

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

بالصور

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد