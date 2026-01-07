عضو بفنزويلا: واشنطن تطمع في ثروات كاراكاس من النفط والذهب

قال خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد بفنزويلا، إن الصحف الأمريكية تتناول إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا باعتبارها قضية حساسة مقارنة بالأزمات السابقة التي واجهتها أمريكا في دول مثل العراق.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "اتجاهات الصحافة العالمية" على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أن الطموحات الأمريكية في فنزويلا تتركز على الثروات الطبيعية الهائلة للبلاد، بما في ذلك أكبر احتياطي نفط في العالم، ورابع احتياطي الغاز، إلى جانب احتياطيات كبيرة من الذهب والألومنيوم والحديد.

وأوضح أن هذه الموارد تجعل فنزويلا هدفاً سياسياً واقتصادياً جذاباً، خصوصاً للقادة الأمريكيين الذين يسعون للهيمنة ليس فقط على فنزويلا وأمريكا اللاتينية، بل على مناطق أخرى حول العالم.

الضغوط الأمريكية والحصار

وأشار الهندي إلى أن الأحداث الأخيرة في فنزويلا شهدت ضغوطاً أمريكية كبيرة، بما في ذلك الحصار الجوي والبحري، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية عرضت في أكثر من مناسبة على بعض المسؤولين خيار مغادرة فنزويلا، لكن هؤلاء رفضوا ذلك، قبل أن تحدث التطورات الأخيرة.

استمرار إدارة الحزب الاشتراكي الموحد للشؤون الوطنية

وأكد الهندي أن الحزب الاشتراكي الموحد مستمر في إدارة شؤون البلاد، مع وجود بعض التفاهمات الضرورية مع الإدارة الأمريكية في سياق إدارة الأزمة الراهنة، مع الحفاظ على سيادة الدولة ومصالحها الوطنية.