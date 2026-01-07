ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم

قررت جهات التحقيق المختصة حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم بسوهاج.

وأوضحت الجهات الأمنية، أنه في إطار كشف ملابسات منشور، مدعوم بصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بمعاكسة كريمة شقيقها حال استقلالها السيارة برفقته بسوهاج.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها “منتهية التراخيص”، وقائدها (سائق - مقيم دائرة مركز شرطة أخميم)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، إلى أن صدر القرار المتقدم.